Diverses opérations de développement ont été retenues pour la commune de Hassi-Messaoud, wilaya d’Ouargla, susceptibles d’améliorer les conditions de vie de la population locale, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya.

L’on relève, à ce titre, que le secteur des ressources en eau a été consolidé par la réalisation, au quartier Hassi-Khouildet, d’un château d’eau d’une capacité de 500 m3, par souci de renforcement l’alimentation en eau de la population locale, en plus de la rénovation d’un réseau d’alimentation en eau potable, long de 5,6 km, au niveau de plusieurs quartiers de la ville de Hassi-Messaoud, a-t-on indiqué.

De même, il s’agit du lancement dernièrement d’un projet portant, outre la rénovation du réseau d’assainissement depuis le point de l’historique Bir-Messaoud à la station de refoulement au niveau de la cité 200 logements, la réalisation d’un exutoire principal et d’un collecteur secondaire des eaux usées. Le projet en question tend, entre-autres objectifs, à atténuer la pression sur l’unique station d’épuration existante au niveau de la ville de Hassi-Messaoud, et la lutte contre les points noirs, notamment ceux de collecte des eaux altérant l’image environnementale de la ville, a-t-on ajouté. S’agissant des travaux publics, une enveloppe financière de plus de 145 millions DA a été dégagée au titre du budget de la commune de Hassi-Messaoud pour la réalisation d’une distance de cinq (5) kilomètres de nouvelles routes et artères au niveau de la cité Cheikh El-Mokrani, chef lieu de la commune. D’autres travaux d’aménagement, de boisement appuyée d’une opération d’installation du réseau d’irrigation par le système goutte-à-goutte, ainsi que la réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, des espaces verts et d’autres de loisirs, se poursuivent également au niveau de la même cité.

Ces opérations de développement ont été au centre de la tournée du wali d’Ouargla, Mustapha Aghamir, qui a, à cette occasion, donné des instructions pour œuvrer à l’amélioration du cadre de vie des citoyens.