Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a présidé, dimanche, la cérémonie d’installation de M. Riad Benahmed dans ses fonctions de wali délégué de Bou Saâda.

En marge de la cérémonie d’installation de M. Benahmed, nommé à la suite du récent décret présidentiel en vertu duquel, sept (7) daïras ont été promues en wilayas déléguées, organisée à l’auditorium de l’Institut national spécialisé de formation professionnelle Martyr Taibi-Rabah, en présence des autorités locales, des élus et de représentants de la société civile, le ministre a souligné que la création de wilayas déléguées «s’inscrit en droite ligne de l’approche de développement adoptée par les hautes autorités du pays afin de rapprocher le centre de décision du citoyen».

Le ministre a ajouté que la promotion d’un certain nombre de daïras au rang de wilayas déléguées «procède d’une vision tendant à donner une impulsion au développement local et à diversifier l’économie par une meilleure exploitation des potentialités agricoles, industrielles et touristiques de ces régions». M. Merad a également souligné que le passage du statut de wilaya déléguée à celui de wilaya de plein exercice «se fera durant l’année en cours, d’importantes enveloppes financières ayant été dégagées pour l’adaptation et l’aménagement de leurs sièges».

Il a ajouté, dans ce contexte, que l’administration centrale s’active en vue de l’organisation des élections des Assemblées populaires de wilaya et des communes qui en relèvent «après l’importante échéance des prochaines élections présidentielles». M. Merad a chargé le wali délégué de Bou Saâda de «dynamiser le développement de la région et d’exploiter, en coordination avec le wali de M’sila, toutes les capacités locales». De son côté, le wali délégué a affirmé qu’il ne ménagerait aucun effort pour être à la hauteur de l’importance de la tâche qui lui a été confiée et mener à bien la mission dont il a désormais la charge. En marge de la cérémonie d’installation, le ministre s’est rendu à l’aéroport d’Ain Eddis, près de Bou Saâda, où il a inspecté l’état d’avancement du projet de réalisation de la nouvelle piste, ainsi que des routes secondaires construites par la société publique Cosider. Il s’est également enquis de l’état d’avancement de la réalisation du siège de la police judiciaire à Bou Saâda, avant d’inaugurer, dans la même ville, le nouveau siège de l’unité secondaire de Protection civile Moudjahid, feu Lakhdar-Hassani.