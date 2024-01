Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a eu, dimanche à Alger, des entretiens avec le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, M. Kim Jin-Pyo, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête d’une importante délégation parlementaire, du 19 au 22 janvier, indique un communiqué du Conseil.

La rencontre qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Corée du Sud en Algérie, You Ki-Jun, a été une occasion pour passer en revue «le niveau privilégié» qu’avaient atteint les relations bilatérales entres les deux pays et les moyens de les hisser vers de nouveaux horizons à la lumière des orientations des présidents des deux pays, MM. Abdelmadjid Tebboune et Yoon Suk-yeol. Les deux parties ont exprimé leur «satisfaction» du niveau de développement que connaissent les relations bilatérales, grâce à l’attachement commun des deux côtés, à élargir leurs horizons et à les diversifier dans le cadre de la Déclaration de partenariat stratégique signée en 2006, le premier de son genre entre la Corée du Sud et un pays africain, et dont «l’approfondissement et l’élargissement demeurent nécessaires pour comprendre les développements survenus».

A cet égard, le président du Conseil de la nation a fait part de « l’aspiration de l’Algérie et sa volonté de tirer profit de l’expérience coréenne remarquable, dans les différents domaines, à l’instar de la technologie, la numérisation, les énergies renouvelables, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, outre, l’industrie agricole», appelant à «la consécration de la coopération économique et industrielle à travers l’exploitation des opportunités prometteuses qu’offre le climat d’investissement en Algérie, un climat qui a été, a-t-il dit, «passé au crible», conformément aux orientations du président de la République pour donner naissance à la nouvelle loi sur l’investissement.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, s’est dit heureux de sa première visite en Algérie, affichant sa fierté de l’histoire révolutionnaire du pays hôte et de la qualité des relations qui les relient à son pays, étant «le seul pays africain auquel la Corée du Sud est liée par un partenariat stratégique qui traduit les grandes potentialités dont disposent les deux pays et concrétise leur volonté d’intensifier les liens d’amitié et de coopération bilatérale commune».

M. Kim Jin-Pyo a également salué les relations privilégiées de coopération qui lient son pays à l’Algérie qui est considéré comme «un partenaire stratégique pour Séoul en Afrique», de même qu’elle jouit d’»une position stratégique importante et d’une place centrale en Afrique qui lui confère d’être la porte du continent pour les investissements et les partenariats gagnant-gagnant».

Le responsable coréen a en outre réitéré «la disponibilité» de son pays à partager les liens de la croissance mutuelle avec l’Algérie, ajoutant que les capacités d’élargissement du partenariat et de la coopération demeurent considérables, notamment, des secteurs et domaines clés dans l’Algérie nouvelle, tels que la numérisation et la sécurité alimentaire. Exprimant son «admiration devant les fruits de changement et de réforme que connaît notre pays, grâce aux nouvelles orientations économiques, M. Kim Jin-Pyo s’est félicité du progrès survenu dans le climat des affaires, à la faveur de la promulgation de la nouvelle loi de l’investissement qui se veut « un appui à même d’encourager et de doubler la présence des sociétés coréennes en Algérie».

Les deux parties ont également mis en avant leur volonté de développer et de consolider la coordination et la concertation, en vue de fonder un partenariat actif entre les Parlements des deux pays, dans le cadre des groupes d’amitié parlementaire, outre l’échange des délégations parlementaires, à même d’aboutir à davantage de coordination dans les fora parlementaires internationaux. Concernant la situation régionale et internationale, M. Goudjil a réaffirmé «la condamnation par l’Algérie» des agressions brutales des forces d’occupation et de leurs pratiques barbares contre le peuple palestinien frère, mettant en avant «les positions fermes et authentiques de l’Algérie» envers la lutte des peuples pour se débarrasser du joug colonial.

A ce titre, il a relevé que «l’Algérie se tient toujours aux côtés de la Palestine, et plaide en faveur d’une solution juste de la cause palestinienne», ajoutant que l’Algérie «n’accepte pas que le peuple palestinien soit placé sous tutelle ni sous aucune forme de domination».A ce propos, le président du Conseil de la nation a souligné le devoir de la communauté internationale de mettre fin au colonialisme dans le monde conformément aux chartes internationales, en permettant au peuple sahraoui de jouir de son droit imprescriptible à l’autodétermination et à l’indépendance. De son côté, le président de l’Assemblée nationale coréenne a précisé que son pays «soutient» les efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution pacifique au Sahara occidental.

Président de l’Assemblée nationale de la République de Corée : «l’Algérie est un partenaire stratégique pour notre pays»

Le président de l’Assemblée nationale (Parlement) de la République de Corée, Kim Jin-Pyo a affirmé, dimanche, que l’Algérie était un partenaire stratégique pour son pays, soulignant que la coopération bilatérale établie avait été élargie pour englober différents domaines.

Dans une déclaration à l’issue d’une audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Kim Jin-Pyo a exprimé sa joie de se trouver en Algérie qui, a-t-il affirmé, est «notre partenaire stratégie dans le continent africain». «Cette visite revêt une grande importance, étant la première visite officielle qu’un président de l’Assemblée nationale de la République de Corée effectue en Algérie depuis 13 ans», a-t-il soutenu, soulignant avoir échangé avec le président de la République «les vues vis-à-vis des questions d’intérêt commun, y compris le renforcement des relations bilatérales à l’échelle internationale». Rappelant que l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Corée du Sud remonte à 1990, le responsable coréen a affirmé que les deux pays avaient, depuis, renforcé «leurs relations amicales dans différents domaines, preuve en est, l’élargissement de la coopération bilatérale pour englober désormais les dossiers internationaux, de par leur missions en tant que membres non-permanents au sein du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) depuis le mois de janvier». S’agissant de la coopération commerciale, M. Kim Jin-Pyo a fait savoir que l’Algérie était «le troisième plus grand partenaire commercial de la Corée en Afrique», d’autant que le volume de cette coopération a atteint ses plus hauts niveaux».

A cette occasion, le responsable coréen est revenu sur «les résultats remarquables réalisés par l’Algérie dans le domaine du Bâtiment», mettant en exergue l’importance du partenariat algéro-coréen, notamment en matière de développement de l’industrie manufacturière. Il a également indiqué avoir convié le Président Tebboune à prendre part au Sommet Corée-Afrique prévu, pour la première fois, en Corée du Sud en juin 2024. M. Kim Jin-Pyo a, en outre, exprimé ses remerciements et sa gratitude au Président Tebboune pour «la visite réussie» qu’il effectue en Algérie. A noter que l’audience s’est déroulée en présence du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali et du Directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem.

Le président de l’APN reçoit le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a reçu, dimanche au siège de l’Assemblée, le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Kim Jin-Pyo et la délégation qui l’accompagne, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors des entretiens qui se sont déroulés en présence de députés et du président du groupe d’amitié parlementaire «Algérie-République de Corée», M. Boughali a estimé que cette visite est «un nouveau jalon à même de renforcer les relations bilatérales privilégiées et la coopération commune qui connait une courbe ascendante dans le domaine économique», affirmant que «les potentialités disponibles dans les deux pays habilitent cette coopération à atteindre des niveaux supérieurs».

Pour ce faire, le président de l’APN a appelé à «élargir les domaines de cette coopération, partant du volet parlementaire, et ce à travers le soutien aux deux groupes d’amitié, étant un trait d’union entre les deux assemblées respectives». Au volet économique, M. Boughali a fait valoir les investissements coréens en Algérie, formulant le vœu de voir «le volume des investissements et des échanges coréens croître, notamment à la faveur des mesures et lois incitatives promulguées par l’Algérie en vue de passer à l’économie de la connaissance et diversifier les sources de revenus hors-hydrocarbures».

Par la suite, les deux parties ont abordé des questions internationales. Ainsi, le président de l’APN a rappelé, à cette occasion, «l’attachement de l’Algérie au règlement des conflits par voies pacifiques et à la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats».

La rencontre a été également l’occasion de discuter de la situation dans les territoires occupés en Palestine. A cet effet, M. Boughali a appelé le monde à «agir ensemble pour mettre un terme à l’agression sioniste, en soutien à cette cause humaine». M. Boughali a souligné, dans ce sens, la position de l’Algérie vis-à-vis de la question du Sahara occidental, qui est «inscrite à l’ONU en tant que question de décolonisation», affirmant que l’Algérie «soutient le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination conformément aux résolutions onusiennes pertinentes».

De son côté, le président de l’Assemblée nationale coréenne a affirmé que l’Algérie et la République de Corée sont «deux partenaires qui se connaissent et qui sont liés par une coopération en constante évolution dans le cadre de l’accord stratégique, unique du genre en Afrique, signé entre les deux pays». Dans ce cadre, M. Kim Jin-Pyo a évoqué les différents partenariats et investissements coréens en Algérie, notamment dans les secteurs de l’industrie automobile, des batteries et de l’électricité, du traitement des déchets et des infrastructures. Evoquant les dossiers internationaux, M. Kim Jin-Pyo a exprimé «l’inquiétude de son pays concernant la situation en Palestine et les développements dans la région», ajoutant, en outre, que son pays «soutient les efforts des Nations Unies visant à parvenir à une solution pacifique à la question du Sahara occidental». Par ailleurs, il a souhaité que «l’Algérie, en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, contribue à appuyer les facteurs de stabilité dans différentes régions du monde». A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale coréenne a invité M. Boughali à visiter la République de Corée.