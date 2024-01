Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a procédé, dimanche au siège de son département ministériel (Alger), au lancement du concours de la 19e édition du Prix international d'Alger de récitation du Coran, organisée sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les éliminatoires qui se déroulent par visioconférence, du 21 au 23 janvier, sont encadrées par un jury dont deux membres de l'Etat de Palestine et de la Fédération de Russie. Dans une déclaration, le ministre a affirmé qu'à l'issue des éliminatoires, "vingt (20) récitants seront sélectionnés pour la finale qui se déroulera en présentiel.

Les lauréats seront récompensés le 27 Radjab, coïncidant avec la nuit bénie de l'Isra et du Miraj (voyage nocturne)". A cette occasion, M. Belmehdi a salué les efforts de l'Algérie consentis au service de la cause palestinienne, rappelant que "l'Algérie a toujours occupé les premières places aux concours internationaux de récitation du Saint Coran", et ce, ajoute-t-il, "grâce aux efforts des responsables chargés de l'enseignement coranique.