La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kawter Krikou, a indiqué dimanche à Tissemsilt que son secteur œuvrait pour la prise en charge des couches démunies dans le cadre de la solidarité gouvernementale avec une coordination sectorielle "maitrisée". Supervisant le lancement de deux caravanes, l’une médicale et la seconde de sensibilisation en faveur de la population des zones éloignées de la wilaya, dans le cadre de sa visite d’inspection à la région, la ministre a salué la performance de tous les secteurs ministériels, à l’instar de l’Intérieur, à travers le dispositif de la protection civile, la santé, le tourisme, l’artisanat et la formation professionnelle, dans le succès des initiatives supervisées par les cellules de proximité de manière à prendre en charge ces couches.

Mme Krikou a instruit les responsables des cellules de proximité de la wilaya, à l’instar de leurs similaires à travers le pays, à investir dans leurs expériences sur le terrain à travers leur contact direct avec les citoyens dans les zones éloignées, notamment à travers des enquêtes sociales, pour faire parvenir les informations sur la femme au foyer, la femme productrice et celle aux besoins spécifiques sur les opportunités de formation et l’obtention du soutien de l’Etat".

Dans le même contexte, elle a souligné que le secteur dispose de nombreux programmes en faveur de diverses couches, telles que les personnes âgées, les nécessiteux, les femmes au foyer et les personnes aux besoins spécifiques que les citoyens doivent connaitre, en coordination avec d'autres secteurs, et ce en les approchant dans leurs zones rurales et en leur expliquant de manière stimulante les mécanismes permettant de bénéficier de chaque dispositif.

Selon Mme Krikou, le programme vise à intégrer le plus grand nombre de personnes aux besoins spécifiques, en les orientant vers des centres de formation professionnelle après les avoir prises en charge dans des centres sectoriels, ainsi qu'à inclure les femmes dans le programme national conjoint d'appui à l'adhésion de la femme dans la production nationale, lancé en février 2021. Lors de sa visite dans la wilaya, la ministre a donné le coup d’envoi de deux caravanes à travers les communes de Layoune, Sidi Abed, Khemisti et Tissemsilt, l’une médicale pour la vaccination des personnes âgées et les malades chroniques contre la grippe saisonnière, outre le dépistage précoce du cancer du sein, ainsi que des consultations générales des malades, en leur offrant des médicaments. La deuxième caravane de sensibilisation vise à informer les jeunes, en général, les personnes aux besoins spécifiques et les femmes, en particulier, sur les possibilités de formation qui leur sont proposées lors de la prochaine session de février.

La ministre a également assisté à une exposition de produits de la famille productive et des femmes au foyer, au cours de laquelle 20 femmes ont présenté leurs produits, tels que des poteries, des vêtements traditionnels, des couvertures, ainsi que des objets décoratifs et autres.

Elle a salué leurs activités en distribuant, à titre symbolique, six machines à coudre sur 34 distribuées aux femmes productives au foyer dans les communes de la wilaya. La ministre a également visité les deux centres spécialisés de prise en charge des enfants handicapés mentaux et physiques au chef-lieu de wilaya.

Elle a ensuite inspecté des ateliers de formation dans les domaines de la couture et de la confection de gâteaux au Centre de formation professionnelle "Ala Hadj" de cette ville, permettant aux personnes aux besoins spécifiques d’en bénéficier à l’avenir. Pour rappel, le secteur de la solidarité nationale de Tissemsilt a bénéficié, dans le cadre du programme complémentaire décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la wilaya, de trois opérations pour une enveloppe financière estimée à 221,5 millions DA pour la réalisation d’un centre de prise en charge des inadaptés mentaux de la commune de Bordj Bounâama, qui sera bientôt mis en chantier, ainsi que l’aménagement de deux centres pour enfants déficients mentaux à Tissemsilt et Theniet El Had.