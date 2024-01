Une importante délégation d'hommes d'affaires américaine entamera ce dimanche une visite en Algérie, dans l'objectif d'explorer les opportunités d'investissement notamment dans les domaines de l'énergie et des travaux publics, a indiqué le président du Conseil d'affaires algéro-américain (USABC), Ismail Chikhoune.

Intervenant sur les ondes de la Radio algérienne, M. Chikhoune a précisé que cette visite de trois jours, sera ponctuée par des rencontres avec les responsables des départements de l'industrie, de l'énergie et des travaux publics, ainsi qu'avec ceux de l'AAPI, Sonatrach, Sonelgaz, ALNAFT et Madar, et le Conseil du renouveau économique algérien (CREA).

Les secteurs ciblés au cours de cette visite sont "principalement l'énergie et les travaux publics", a-t-il souligné, ajoutant que parmi cette délégation de 26 opérateurs qui seront à Alger, trois compagnies sont spécialisées dans les énergies renouvelables (solaire et hydrogène), outre les grandes compagnies pétrolières à l'instar d'Oxy et Chevron.

Selon lui, la présence d'entreprises américaines de grande envergure témoigne de l'attractivité du marché algérien et de l'amélioration du climat des affaires en Algérie.

Il a fait état, dans ce sens, d'un engouement de la part des investisseurs américains depuis l'avènement de la nouvelle loi sur l'investissement qui a donné confiance aux opérateurs, en plus de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.

S'agissant du secteur des travaux publics, les opérateurs attendus activent dans les grands ouvrages et la construction des infrastructures tels que les chemins de fer, selon M. Chikhoune, soulignant que "c'est la première fois que l'USABC ramène des grands groupes américains dans ce domaine, qui seront au nombre de quatre".

M. Chikhoune a, d'autre part, annoncé l'arrivée, à la fin du mois de février prochain, d'une délégation composée d'opérateurs américains dans l'agriculture qui veulent investir notamment dans le domaine des céréales, l'arboriculture et d'autres produits agricoles, notamment pour les larges productions.