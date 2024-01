Le ministre de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique Kamel Badari a affirmé samedi à Saïda que 2024 sera "l’année d’orientation vers l’université moderne de quatrième génération".

Intervenant lors de la présentation d’un exposé sur l’université "Dr Moulay Tahar" de Saïda, le ministre a souligné que l’université se prépare en 2024 à s’orienter vers l’université moderne de 4ème génération en "un bref délai".

M. Badari a ajouté que "l’université est devenue une plateforme d’enseignement créatif, intégré et ouvert à travers les résultats obtenus", affirmant que le secteur de l’enseignement supérieur œuvre à "la numérisation des structures universitaires en vue d’améliorer la qualité d’enseignement et relever le niveau de performance".

Lors de l'inspection du Centre de données et d'informatique, le ministre a salué cette structure qui "n'a pas d'équivalent dans les établissements universitaires au niveau national", ajoutant que la création de tels centres sera généralisée dans tous les établissements universitaires, dans le cadre du nouveau processus de modernisation. Ce centre dispose de 14 appareils de haut débit, 17 serveurs et de deux commutateurs, sachant que ces équipements contribuent à renforcer la communication numérique au sein de l'université.

M. Badari a supervisé l'inspection d'un projet de la faculté des sciences sociales et humaines dans la commune d'Aïn Lahdjar doté de 2.000 places pédagogiques, qui sera achevé en septembre prochain.

Il a également annoncé que l'Université de Saïda, qui s'est dotée de nombreuses nouvelles structures, sera reconvertie en pôle universitaire par excellence qui lui permettra d'accueillir des étudiants des wilayas d'El Bayadh et Nâama.

Cette nouvelle structure, dont les travaux ont été lancés fin 2018 sur une superficie de 20.420 mètres carrés, comprend deux blocs pédagogiques, deux amphithéâtres, une bibliothèque, un club pour étudiants et un bloc administratif.

Une enveloppe financière estimée à 998 millions DA a été allouée pour sa réalisation, dans le cadre du programme sectoriel de la Direction de l'Equipement Public.

Le ministre a également inauguré une bibliothèque centrale à l'Université de Saïda, dotée de divers ouvrages et références dans toutes les spécialités universitaires, avant d'inspecter le centre d'archives numériques, qui a enregistré l’opération de numérisation et de stockage de 5.850 dossiers d'étudiants universitaires pour les années 2020, 2021, 2022, et 2023.

Ce centre numérique permet la réception de tous les documents universitaires et leur enregistrement pour faciliter l’opération de mémorisation et de récupération rapide.

Par ailleurs, M. Badari a visité le centre de développement de l’entreprenariat et l’incubateur au campus universitaire, et a suivi un exposé sur les efforts de l’université dans la création de startups contribuant au soutien de l’économie et au développement local.

Le ministre a inspecté le Centre intensif des langues, équipé de technologies de pointe pour l’enseignement des langues pour les étudiants, enseignants et personnels administratifs.