Le MC Alger a annoncé samedi le recrutement du jeune attaquant ivoirien Romaric Ouattara, arrivé du Stade d'Abidjan (Ligue 1 ivoirienne de football). Selon le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis, la nouvelle recrue s'est engagée pour trois ans et demi, soit jusqu'en 2028.

Aussitôt la transaction conclue, la Direction mouloudéenne a publié une photo sur son site officiel, montrant ce jeune buteur de 19 ans prendre la pose avec un maillot 'Vert et Rouge', flanqué au dos de l'année 2028, date à laquelle s'étend son contrat. Sur cette photo, Ouattara, première recrue du Doyen en ce mercato hivernal, était entouré du président Hadj Redjem et de l'entraîneur en chef Patrice Beaumelle. Le MC Alger compte déjà deux joueurs ivoiriens dans ses rangs, le milieu de terrain Mohamed Zougrana et l'attaquant Youssouf Dao.