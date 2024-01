Un responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le système de santé de Ghaza, se détériorait rapidement et qu’il fallait de toute urgence davantage de personnel, d’aides et d’accès à l’enclave palestinienne, théâtre d’agression sioniste dévastatrice.

«J’ai vu le système de santé s’effondrer sous mes yeux», a déclaré Sean Casey, responsable des urgences sanitaires à l’OMS, à la suite d’une visite de plus de cinq semaines effectuée récemment dans l’enclave palestinienne «Je voyais chaque jour dans les hôpitaux des patients souffrant de brûlures graves, de fractures ouvertes, qui attendaient des heures ou des jours pour recevoir des soins, et ils me demandaient souvent de la nourriture ou de l’eau.

Cela démontre le niveau de désespoir que nous constatons», a déclaré M. Casey cité par l’agence de presse Wafa. Il a précisé que seuls 16 hôpitaux sur 36 à Ghaza fonctionnent «de manière minimale ou partielle», après plus de trois mois de bombardements sionistes contre le territoire palestinien. «Ce que j’ai personnellement constaté, c’est une détérioration rapide du système de santé, et l’arrêt de l’entrée de l’aide humanitaire, en particulier dans les zones du nord de la bande de Ghaza», a-t-il dit.

Cisjordanie : des ambulances empêchées par des soldats sionistes de transférer des blessés

Plusieurs ambulances du Croissant-Rouge palestinien et des équipes médicales ont été empêchées, jeudi, par les forces d’occupation d’accéder au camp de réfugiés de Tulkarem en Cisjordanie occupée, pour transférer des blessés et leur procurer les premiers soins nécessaires, suite à une incursion de l’armée sioniste.

Cités par l’agence de presse Wafa, des responsables du Croissant-Rouge palestinien ont indiqué que les forces d’occupation sionistes, déployées en grand nombre aux alentours du camp de réfugiés de Tulkarem, «ont retenu plusieurs ambulanciers et équipes médicales au niveau des points de contrôle, et ce, après les avoir fouillis et soumis à un long interrogatoire».

«Certains ambulanciers et aides-soignants ont été arrêtés et conduits dans d’autres lieux par des soldats de l’armée d’occupation», ont ajouté les mêmes sources. Les camps de Tulkarem et Nour Shams sont pris d’assaut par les forces d’occupation depuis mardi soir, faisant plusieurs martyrs et blessés. Les soldats sionistes se sont adonnés, par ailleurs, à des actes de saccage en série, ont indiqué des sources sur place, citées par des médias palestiniens, affirmant que «plusieurs véhicules et commerces ont été saccagés, ainsi que de nombreuses maisons ont été incendiées».

«La dernière semaine où j’étais à Ghaza, nous avons essayé chaque jour pendant sept jours de livrer du carburant et des fournitures au nord, dans la ville de Ghaza. Et chaque jour, ces demandes de mouvements coordonnés étaient refusées», a-t-il déploré devant des journalistes à New York.