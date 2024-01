Les jeunes coureurs de Saïda et Oran se sont distingués, lors de la course cycliste régionale des jeunes catégories, disputée samedi à proximité du lac de Sidi M’hamed, dans la commune d’Aïn Trid, à Sidi Bel Abbes.

Chez les cadets, qui ont concouru sur une distance de 48 km, la palme est revenue au jeune cycliste Fertous Mohamed Amine de l’école de cyclisme de Sidi Bel Abbes, qui a dominé l'épreuve devant Fares Abdelkader de l’école de cyclisme de Saïda et Larbi Sid Ahmed du club Affak Hammam Bouhadjar.

Chez les cadettes et sur la même distance, la première place est revenue à Nourhane Bechelaghem du club Kounouz d’Oran, devant Lamia Ghriss du club Abtal Wahrane et Ines Haddad de la protection civile de Saïda.

Pour les minimes, qui ont effectué 25,6 km en neuf tours, c'est le jeune Youcef Mustapha Kada du club Amel El-Malah qui a eu plus de mérite pour monter sur la première marche du podium devant Mohamed Sarsar de l’école de Saïda et Fathallah Abdelaziz Benkrama de Affak de Hammam Bouhadjar.

Chez les minimes filles qui ont parcouru la même distance, la victoire est revenue à la sociétaire du club de la protection civile de Saïda, Nourhane Baraket, devant Hamer El Aïn Marwa du club Abtal Wahrane et Douâa Harchaoui du club Amel El Mallah.

Le niveau technique de cette compétition, qui a enregistré la participation de 87 coureurs cadets minimes filles et garçons, représentant huit ligues de wilayas de l'Ouest du pays, a été qualifié « d’appréciable" par les organisateurs.

Ce rendez-vous sportif a été clôturé par une cérémonie de remise de prix et de cadeaux aux lauréats, en présence de représentants de la direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Sidi Bel Abbes et d’anciens cyclistes de la région.