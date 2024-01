Plus d'une cinquantaine de compétiteurs prennent part à la 7e édition du rallye touristique national, dont le coup d'envoi a été donné vendredi dans la commune de Hassi El-Gara (wilaya d'El-Meniaâ).

Dans une déclaration à l'APS, le président du Club "El-Ghazal Assahraoui" des sports mécaniques, Driss Bensouissi a fait savoir que 55 participants, venus de douze (12) wilayas, prennent part aux différentes compétitions (motocross, véhicules 4x4 et parapente), pour démontrer leurs capacités sur les circuits choisis par les organisateurs.

L'objectif de cet évènement sportif, a-t-il souligné, est de promouvoir le tourisme intérieur dans notre pays et mettre en exergue les énormes atouts que recèle l'Algérie à l'instar des paysages naturels et des reliefs variés permettant d'organiser de nombreuses compétitions sportives nationales et internationales.

Club espère organiser un évènement similaire à dimension continentale ou internationale afin de mettre en avant le potentiel des jeunes algériens ambitieux et de découvrir des athlètes talentueux pour représenter l'Algérie dans les fora internationaux et régionaux", a soutenu le président d'"El-Ghazal Assahraoui".

Donnant le coup d'envoi de cette manifestation sportive, le wali d'El-Meniaâ, Mokhtar Benmalek a, de son côté, affirmé que cette compétition constituait une opportunité pour promouvoir le tourisme saharien et intérieur.

En marge de cet évènement sportif de deux jours, une exposition artisanale est organisée par des artisans spécialisés dans différents métiers, en vue de promouvoir l'artisanat local de la wilaya d'El Meniaâ, en présence d'un public nombreux et d'invités venus d'autres wilayas qui ont exprimé leur admiration pour les paysages splendides de cette wilaya ainsi que pour les jeunes champions des sports mécaniques qui sont à même de hisser haut les couleurs nationales lors des meetings sportifs internationaux.

La 7e édition de ce rallye qu'abrite la wilaya d'El Meniaâ intervient dans le cadre d'une série d'activités organisées dans cette wilaya, dans l'espoir d'organiser un évènement similaire à dimension internationale lors des prochains rendez-vous. Le rallye touristique national est organisé à l'initiative de la Ligue de wilaya des Sports mécaniques et du Club "El-Ghazal Assahraoui" des sports mécaniques, en coordination avec la Fédération algérienne des Sports mécaniques (FASM), la Direction de la jeunesse et des sports et celle du Tourisme et de l'Artisanat.