Quelque 80 étudiants universitaires bénéficient d’une formation dans différents arts dramatiques, lancée mercredi à Mostaganem, a-t-on appris du Directeur du Théâtre régional "Djillali Benabdelhalim" de la wilaya de Mostaganem, Abdallah Mebrek.

Dans une déclaration à l’APS, en marge du lancement de ce programme de formation de trois jours, M. Mebrek a souligné que cette initiative qui a bénéficié à 80 jeunes dans différentes spécialités universitaires, leur permet de tester leurs aptitudes théoriques et leur application sur la scène du théâtre.

Ces ateliers, encadrés par des universitaires et des spécialistes dans les différents arts dramatiques, à l’instar de Mohamed Chergui, Boukhari Hebel, Djamel Guerbi et Ouarda Ouali, visent à mettre les étudiants universitaires dans l’environnement de l’exercice théâtral, avec un échange intense avec les professionnels, a-t-on ajouté.

Selon M. Mebrek, les étudiants participant à cette formation, qui se déroule à la salle de spectacle du club des artistes du Théâtre régional "Djillali Benabdelhalim" et à la bibliothèque publique principale "Moulay Belhamisi", ont été sélectionnés à travers une plateforme numérique élaborée à cet effet, sachant que les organisateurs ont laissé aux étudiants la liberté de choisir l'atelier, selon leurs envies et quelles que soient leurs spécialités.

Cette formation concerne l'art d’interprétation, l'expression physique, l'écriture dramatique et la scénographie, selon la même source.

Outre les ateliers, un colloque intitulé "le professionnalisme au théâtre de Mostaganem, expériences de contemplation et de correction" sera organisé avec la participation d’universitaires, ainsi que la présentation d’un spectacle théâtral sur scène, suivi d’un débat avec les étudiants stagiaires. Cette formation est initiée par la coopérative d’arts dramatiques d’Alger, le théâtre régional Djillali Benabdelhalim de Mostaganem, avec le soutien du Fonds national de développement et de promotion des arts et des lettres, ont souligné les organisateurs.