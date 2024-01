L'Iran a lancé "avec succès" un nouveau satellite de recherche, ont rapporté samedi des médias officiels.

Le satellite Soraya, mis au point par l'Organisation spatiale iranienne, "a été lancé avec succès samedi par la fusée Ghaem-100 des Gardiens de la Révolution", a indiqué la télévision d'Etat. Il a été placé en orbite à 750 kilomètres au-dessus de la Terre, ce qui représente "la première fois" que l'Iran envoie un satellite "au-delà de 500 kilomètres", selon l'agence de presse officielle iranienne Irna. Le ministre iranien des Télécommunications, Issa Zarepour, a indiqué que Soraya était "un satellite de recherche d'un poids d'environ 50 kilogrammes".

La NASA confirme l'achèvement de la première mission commerciale américaine de livraison lunaire

Le premier vol du service commercial de livraison lunaire de la NASA, transportant du matériel scientifique et technologique de l'agence spatiale américaine, ainsi que d'autres charges utiles destinées à la Lune, s'est achevé, a confirmé la NASA vendredi.

Après 10 jours et 13 heures dans l'espace, l'atterrisseur lunaire développé par la société privée américaine Astrobotic Technology, baptisé Peregrine, a effectué jeudi une rentrée contrôlée sur Terre au-dessus du Pacifique Sud à 16H04, heure de la côte Est, selon la NASA.

Astrobotic Technology est le premier contractuel privé à lancer une mission sur la Lune dans le cadre de l'initiative CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA, qui vise à faire progresser les capacités de science, d'exploration ou de développement commercial de la Lune dans le cadre de la campagne Artemis de l'agence. Selon la NASA, sept autres livraisons CLPS ont été attribuées à plusieurs entreprises américaines. Le prochain vol commercial de CLPS devrait avoir lieu au plus tôt en février. Après un lancement réussi et une séparation de la fusée le 8 janvier, le vaisseau spatial a connu un problème de propulsion qui a empêché Peregrine d'atterrir en douceur sur la Lune.

Après analyse et recommandations de la NASA et de la communauté spatiale, Astrobotic Technology a déterminé que la meilleure option pour minimiser les risques et assurer une élimination responsable du vaisseau spatial était de maintenir la trajectoire de Peregrine vers la Terre, où il s'est consumé lors de sa rentrée dans l'atmosphère.

"L'exploration spatiale est une tâche audacieuse et les données scientifiques et de vol spatial recueillies par l'atterrisseur lunaire d'Astrobotic préparent mieux la NASA aux futures livraisons de CLPS et aux missions avec équipage dans le cadre d'Artemis", a déclaré Bill Nelson, administrateur de la NASA.

Cette mission devait constituer la première fois qu'une entreprise américaine envoie un engin spatial sur la Lune et la première fois que les Etats-Unis retournent sur la surface lunaire depuis plus de 50 ans.

Alunissage de la sonde japonaise SLIM, ses cellules solaires ne produisent pas d'électricité

L'agence spatiale nationale japonaise a confirmé samedi l'alunissage de la sonde spatiale SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), mais ses cellules solaires ne produisent pas d'électricité.

La sonde non habitée s'est posée sur la Lune à 00H20 samedi heure locale, a indiqué l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) dans un communiqué en ligne, précisant que la communication avait été établie après l'alunissage.

Comme les cellules solaires de SLIM ne produisaient pas d'électricité, il fonctionnait avec des batteries de secours qui ne dureraient que quelques heures, ont indiqué des responsables de la JAXA lors d'une conférence de presse samedi. L'opération était "probablement un succès total" si l'on se base sur les critères actuels de l'alunissage, ont dit les responsables lors de la conférence de presse.

Le Japon est devenu le cinquième pays à avoir posé un engin spatial sur la Lune, après les Etats-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. La JAXA espère que le module SLIM, surnommé le "Moon Sniper", contribuera à élucider les origines de la Lune en analysant la composition de roches censées faire partie de son manteau. En raison des dysfonctionnements du système d'alimentation solaire, la JAXA a indiqué qu'elle accordait la priorité à l'acquisition de données à partir de la surface lunaire et que les procédures relatives aux données obtenues seraient mises à jour à l'avenir. La fusée transportant le module SLIM a été lancée le 7 septembre dernier depuis le centre spatial de Tanegashima, dans le sud-ouest du Japon, dans le cadre de la troisième tentative d'alunissage du pays.

Décollage d'une nouvelle mission privée vers la Station spatiale internationale

Une mission spatiale privée organisée par l'entreprise Axiom Space, avec à bord quatre passagers dont un Suédois, un Italien et le premier Turc à se rendre dans l'espace, doit décoller jeudi de Floride vers la Station spatiale internationale.

La fusée Falcon 9 de SpaceX doit être lancée à 16H49 locales (21H49 GMT) du Centre spatial Kennedy, a annoncé l'entreprise. Le décollage était initialement prévu mercredi mais a été reporté d'une journée afin de terminer des vérifications, a fait savoir SpaceX. La mission, nommée Axiom Mission 3 (Ax-3) est la troisième du genre. Comme la précédente, qui avait notamment emmené des Saoudiens en orbite, elle est révélatrice du rôle grandissant du secteur privé pour accompagner les ambitions spatiales de nations n'ayant pas leur propre programme de vols habités -- et non plus seulement les rêves de riches individus pouvant se payer le voyage. Les passagers, qui s'entraînent depuis des mois, doivent passer environ deux semaines dans la Station spatiale internationale (ISS).

Ils prévoient d'y conduire une série d'expériences scientifiques. Parmi les membres d'équipage: Alper Gezeravci, un pilote de chasse, doit devenir le premier Turc à dépasser l'ultime frontière.

Il a reçu les encouragements du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a souligné l'importance de ce vol pour son pays. Le Suédois Marcus Wandt est lui soutenu par l'Agence spatiale européenne (ESA).

Son rôle d'"astronaute de projet" à l'ESA lui permet de participer à des missions de courte durée, via un contrat à durée fixe, contrairement aux astronautes à plein temps, a précisé l'agence européenne. L'Italien Walter Villadei, membre de l'armée de l'air de son pays, a déjà volé à bord d'un vaisseau de Virgin Galactic -- mais le voyage spatial n'avait alors duré que quelques minutes. Enfin, l'hispano-américain Michael Lopez-Alegria sera lui le commandant de la mission, employé par Axiom Space pour accompagner les trois clients.

Les détails des différents contrats, dont les prix payés par siège, ne sont pas rendus publics. Ces missions sont réalisées en partenariat avec la Nasa, qui facture à Axiom Space l'utilisation de la station.