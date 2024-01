A cause de l'agression sioniste qui dure depuis plus de 100 jours, deux mères tombent en martyrs à Ghaza toutes les heures, estime ONU Femmes, l'organisation de l'ONU chargée de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

La crise de Ghaza a un impact sans précédent sur les femmes et les filles, avec des pertes en vies humaines et des niveaux catastrophiques de besoins humanitaires, indique le rapport "Gender Alert : The Gendered Impact of the Crisis in Ghaza" d'ONU Femmes publié vendredi. Au moins 24.620 Palestiniens sont tombés en martyrs à Ghaza.

On estime qu'environ 70 % des personnes tuées à Ghaza sont des femmes et des enfants et que deux mères sont tuées toutes les heures depuis le début de la crise, indique le rapport. Plus de 1,9 million de personnes, soit 85 % de la population totale de Ghaza, auraient été déplacées, y compris selon les estimations d'ONU Femmes près d'un million de femmes et de filles. L'ensemble de la population de Ghaza, soit environ 2,2 millions de personnes, est en situation de crise ou d'insécurité alimentaire aiguë, selon le rapport. ONU Femmes estime qu'au moins 3.000 femmes sont devenues veuves et chefs de famille, et qu'au moins 10.000 enfants ont perdu leur père. Dans ce contexte, de plus en plus de femmes craignent que les familles n'aient recours à des mécanismes de survie désespérés, y compris le mariage précoce.

"Nous avons vu une fois de plus que les femmes et les enfants sont les premières victimes des conflits et que notre devoir de rechercher la paix est un devoir envers eux", a déclaré Sima Bahous, directrice exécutive d'ONU Femmes, citée par un communiqué. Mme Bahous a appelé à la fin de l'agression à Ghaza.

"Même si nous pleurons aujourd'hui la situation des femmes et des filles de Ghaza, nous pleurerons encore plus demain si l'aide humanitaire n'est pas illimitée et si les destructions et les massacres ne prennent pas fin.

(...) J'appelle à nouveau à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à un accès humanitaire sans entrave pour tous ceux qui se trouvent à Ghaza, y compris la fourniture d'une assistance et de services vitaux à toutes les femmes et les filles", a-t-elle affirmé.

Le président sud-africain appelle à l'arrêt immédiat de l'agression sioniste contre Ghaza

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a appelé à l'arrêt immédiat de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, lors de son discours au 19e sommet du Mouvement des non-alignés, qui se tient dans la capitale ougandaise, Kampala. M. Ramaphosa a déclaré que l'agression sioniste contre la bande de Ghaza démontrait l'"incompétence" des Nations unies, en particulier du Conseil de sécurité, "où les Etats-Unis ont utilisé leur droit de veto contre un certain nombre de résolutions" critiquant l'entité sioniste. "Nous devons établir un système juste et équitable de gouvernance mondiale, capable de répondre à tous les besoins dans les situations de menace et de préjudice", a-t-il ajouté, avant d'appeler à l'arrêt immédiat de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza. Le président sud-africain a souligné que son pays "œuvrait pour empêcher les forces d'occupation de commettre de nouveaux crimes contre les Palestiniens". Les travaux du 19e sommet du Mouvement des non-alignés ont repris samedi à Kampala, avec la participation du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, en tant que représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Le programme du deuxième et dernier jour du sommet qui se tient sous le thème "Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée", comprend la poursuite des interventions des chefs d'Etat et de Gouvernement et des chefs des délégations en séance plénière.

Ghaza : "Nous sommes témoins de l'un des génocides les plus horribles dans l'histoire" (vice-président cubain)

Le vice-président cubain, Salvador Valdés, a indiqué que l'humanité était témoin, depuis le 7 octobre, "de l'un des actes de génocide les plus horribles jamais enregistrés dans l'histoire", en référence à ce qui se passe à Ghaza, où l'armée d'occupation sioniste mène une agression sauvage.

"Comment les pays occidentaux qui prétendent être civilisés, peuvent-ils justifier le meurtre de femmes et d’enfants à Ghaza, les bombardements aveugles d’hôpitaux et d’écoles, et la privation de nourriture et d’eau potable ?", s'est demandé Salvador Valdés à Kampala, à l'occasion du 19e sommet du Mouvement des Non-alignés (MNA) qui se tient vendredi et samedi dans la capitale ougandaise, Kampala.

"Depuis le 7 octobre dernier, nous avons été témoins de l'un des actes de génocide les plus horribles jamais enregistrés dans l'histoire", a-t-il ajouté, avant de proposer au MNA de "soutenir l’envoi urgent dans la bande de Ghaza d’une mission de protection internationale, autorisée par l’Assemblée générale des Nations unies, avec pour mandat de garantir la sécurité et la protection de la population civile, et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et de denrées alimentaires".

La délégation cubaine a également soutenu la convocation d’une Conférence internationale de paix, sous le parrainage de l'ONU, "pour défendre les droits inaliénables du peuple palestinien", dont la création d'un Etat indépendant. Les travaux du 19e sommet du MNA ont repris samedi à Kampala, avec la participation du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, en tant que représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Le programme du deuxième et dernier jour du sommet qui se tient sous le thème "Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée", comprend la poursuite des interventions des chefs d'Etat et de Gouvernement et des chefs des délégations en séance plénière.

ONU : Le Conseil de sécurité a adopté 50 résolutions en 2023

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté en 2023, 50 résolutions, mais a échoué à en adopter dix autres, selon le rapport annuel du Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, publié mercredi par l'organe mondial. L'année dernière, le Conseil a également adopté un amendement et six déclarations présidentielles et a publié 18 notes du président du Conseil et 22 lettres du même président.

Ses membres ont également publié 34 déclarations à la presse. Le Conseil n'a pas adopté quatre séries d'amendements. Par comparaison, le Conseil avait adopté en 2022 un total de 54 résolutions et échoué à adopter sept projets de résolution.

La publication indique qu'en 2023, 35 résolutions sur 50, soit 70%, ont été adoptées à l'unanimité, contre 66,7% en 2022. Cinq des résolutions non adoptées à l'unanimité concernaient des sanctions, quatre des opérations de maintien de la paix et une mission politique spéciale.

Selon le rapport, en 2023, le Conseil n'a pas pu adopter dix projets de résolution en lien avec la situation au Moyen-Orient, et plus particulièrement le mécanisme transfrontalier d'acheminement d'aide humanitaire vers la Syrie, la question palestinienne, la situation au Mali, les menaces à la paix et à la sécurité internationales.

L'an dernier également, il a tenu 24 réunions de haut niveau, au cours desquelles deux pays membres ou plus ont été représentés au niveau ministériel ou supérieur, une tendance similaire à celle observée en 2022. Les sujets des réunions de haut niveau ont compris à la fois des points thématiques et des points spécifiques à un pays. Entre 2014 et 2023, le Conseil de sécurité a adopté 589 résolutions, dont 494, soit 84%, ont été adoptées à l'unanimité. Au cours de cette période, 42 vetos ont été opposés à 32 projets de résolution et amendements.