Le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, a assisté, samedi après-midi, à la levée de corps du Général-major Ahcene Slimane, ancien adjoint au Commandant de la 6e Région militaire, décédé jeudi dernier des suites d'une maladie chronique.

"Au niveau du salon d’honneur de l’aéroport international Houari Boumediene, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a assisté cet après-midi du 20 janvier 2024, à la levée de corps et à la récitation de la Fatiha sur l'âme du défunt Général-major Ahcene Slimane, ancien adjoint au Commandant de la 6e Région militaire, et ce en présence du Général d'Armée, Commandant de la Garde républicaine, du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, du Commandant de la 1ère Région militaire, des Chefs des départements et des directeurs et chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'ANP et des membres de la famille du défunt", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

L'oraison funèbre a été prononcée par le Général, inspecteur de la Direction de l'information et de la communication de l'Etat-major de l'ANP qui "a salué les vertus et les qualités du défunt et a rappelé son parcours riche et honorable en tant que cadre supérieur de l'ANP", précise la même source.

En cette douloureuse circonstance, le Général d'Armée "a réitéré, en son nom personnel et au nom de l'ensemble des cadres et des personnels de l'ANP, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de prêter force et patience à sa famille. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", conclut le communiqué.