L'Algérie a démenti formellement des allégations "dénuées de tout fondement", relayées

par un prétendu site de l'Alliance des Etats du Sahel et faisant part d'une initiative algérienne sur la résolution de la crise au Mali, à l'occasion du sommet du Mouvement des pays

non-alignés (MNA) se tenant à Kampala, indique samedi un communiqué du ministère

des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Un prétendu site de l’Alliance des Etats du Sahel a relayé des allégations dénuées de tout fondement attribuant de manière mensongère à l’Algérie une initiative sur le Mali à l’occasion du Sommet des pays non-alignés se tenant à Kampala", lit-on dans le communiqué.

"Selon ce site, l’Algérie aurait introduit dans le document final du Sommet des dispositions se rapportant à l’Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger", ajoute le texte. A ce titre, le ministère note que "la délégation algérienne dément formellement avoir pris une telle initiative.

Tout ce que le document final de Kampala comprend comme langage à propos de la crise

malienne a été adopté depuis la réunion ministérielle de Bakou" du Mouvement des pays non-alignés.

"Ce langage appartient en propre au Mouvement des non-alignés et l’Algérie n’est intervenue à aucun moment dans sa formulation", a conclu le communiqué.

Le Premier ministre reçu à Kampala par le président ougandais

Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a été reçu, samedi à Kampala (Ouganda), par le président ougandais, M. Yoweri Museveni, a qui il a transmis les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. M. Larbaoui a également transmis les félicitations du Président Tebboune au Président Museveni, dont le pays a pris, vendredi, la présidence tournante du Mouvement des non-alignés (MNA) et du G77+Chine.

L'audience s'est déroulée en marge de la participation du Premier ministre, en sa qualité de représentant du président de la République, au Sommet du MNA, qui se tient à Kampala Le président ougandais a chargé le Premier ministre de "transmettre ses salutations fraternelles et son estime au président de la République", soulignant "son attachement à œuvrer de concert avec le président de la République à la promotion des buts et principes de la Charte des Nations Unies, du MNA et du G77+Chine", indique un communiqué des services du Premier ministre. Les deux parties ont également évoqué "les relations de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer dans différents domaines, notamment commercial, énergétique et électrique, à la lumière des résultats des discussions fructueuses que le président ougandais a eues avec le président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite en Algérie en mars 2023", précise le communiqué. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, conclut la source.

Le rôle pionnier de l'Algérie dans la lutte antiterroriste et face aux catastrophes naturelles salué

Les documents finaux du 19e Sommet du Mouvement des non-alignés (MNA), tenu vendredi et samedi à Kampala (Ouganda), ont salué le rôle pionnier de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans la lutte antiterroriste et face aux catastrophes naturelles.

Le Communiqué final du Sommet et la Déclaration de Kampala ont salué le rôle du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de Coordonnateur de l'Union africaine (UA) en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Les documents finaux ont en outre accueilli favorablement l'initiative du Président Tebboune relative à la création d'un Fonds africain spécial dédié aux catastrophes dues au changement climatique.

Ils ont, par ailleurs, souligné l'attachement des membres du MNA aux valeurs et principes fondateurs du Mouvement, sur lesquels avait insisté le président de la République dans son allocution, lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui. L'accent a également été mis sur la question du Sahara occidental et la défense du droit des peuples à l'autodétermination. Concernant la cause palestinienne, les membres du MNA ont appelé à l'unanimité, dans leur Communiqué final, à intensifier les efforts pour que l'Etat de Palestine obtienne la qualité de membre à part entière de l'ONU, une revendication pour laquelle le président de la République n'a eu de cesse de plaider.

Dans leurs documents finaux, les membres du MNA ont aussi condamné l'agression sioniste incessante contre le peuple palestinien, appelant à une action d'urgence pour faire cesser l'agression et le déplacement forcé des Palestiniens et assurer l'acheminement des aides humanitaires vers la bande de Ghaza.

Fin des travaux

Les travaux du 19e Sommet du Mouvement des non-alignés (MNA), auxquels a pris part le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont pris fin samedi à Kampala (Ouganda).

La cérémonie de clôture de ce Sommet, organisé deux jours durant sous le thème "Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée", s'est déroulée en présence du Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres.

Les documents finaux du 19e Sommet du Mouvement des non-alignés ont salué le rôle pionnier de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans la lutte antiterroriste et face aux catastrophes naturelles. Le Communiqué final du Sommet et la Déclaration de Kampala ont salué le rôle du président de la République en sa qualité de Coordonnateur de l'Union africaine (UA) en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que son initiative de création d'un Fonds africain spécial dédié aux catastrophes dues au changement climatique.

Les documents ont, par ailleurs, souligné l'attachement des membres du MNA aux valeurs et principes fondateurs du Mouvement, sur lesquels avait insisté le président de la République dans son allocution, lue en son nom par le Premier ministre. L'accent a également été mis sur la question du Sahara occidental et la défense du droit des peuples à l'autodétermination. Concernant la cause palestinienne, les membres du MNA ont appelé à l'unanimité, dans leur Communiqué final, à intensifier les efforts pour que l'Etat de Palestine obtienne la qualité de membre à part entière de l'ONU, une revendication pour laquelle le président de la République n'a eu de cesse de plaider. Les membres du MNA ont aussi condamné l'agression sioniste incessante contre le peuple palestinien, appelant à une action d'urgence pour faire cesser l'agression et le déplacement forcé des Palestiniens et assurer l'acheminement des aides humanitaires vers la bande de Ghaza.