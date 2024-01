Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a reçu, samedi, le président de l’Assemblée nationale mauritanienne, M. Mohamed Bamba Meguet, qui effectue une visite de quatre jours en Algérie.

La rencontre a été l’occasion pour les deux parties de «rappeler la solidité des relations historiques entre les deux peuples et pays maghrébins frères, liés par le sang, la religion, l’histoire, la langue et la communauté de destin, des liens qui se sont consolidés davantage grâce à la volonté des présidents des deux pays, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère mauritanien, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani», indique un communiqué de la chambre haute du Parlement. M. Goudjil a mis en avant «la détermination des autorités des deux pays à booster la coopération économique bilatérale à travers l’établissement d’une zone-franche entre les deux pays, l’ouverture des passages frontaliers et la route reliant la wilaya de Tindouf et la ville mauritanienne de Zouerate», estimant qu’»il s’agit d’un modèle à suivre dans la coopération bilatérale entre les pays du Maghreb, en particulier, et les pays du continent, en général».

Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale mauritanienne s’est félicité des «relations de coopération privilégiées entre les deux pays, marquées par l’intensification des visites de haut niveau» au service des intérêts des deux peuples, mais aussi des peuples de la région et du continent.

Les deux parties ont en outre procédé à «un échange de vues sur des questions et dossiers d’intérêt commun, notamment les tensions dans la région sahélo-saharienne et les développements de la cause palestinienne suite à l’agression criminelle contre Ghaza». Mettant en avant les principes de la diplomatie algérienne reposant sur «le non-alignement et la fidélité aux valeurs novembristes qui rejettent la violence, prônent la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et privilégient les solutions pacifiques pour le règlement des différends», M. Goudjil a rappelé «la place qu’occupe la cause palestinienne pour l’Algérie».

Il a, à cet égard, souligné la nécessité pour les Palestiniens d’unir leurs rangs «en s’inspirant de la Révolution de Novembre 1954». MM. Goudjil et Bamba Meguet ont, dans ce contexte, «réitéré leur position commune contre l’agression israélienne et en faveur du droit du peuple palestinien à la résistance jusqu’à l’établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale, conformément aux résolutions de la légalité internationale».

Dans le même sillage, le président de l’Assemblée nationale mauritanienne a salué «le rôle de l’Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Conseil de sécurité», ainsi que sa proposition relative à la tenue d’une réunion sur le déplacement forcé des Palestiniens, estimant que l’adhésion unanime à cette initiative était une reconnaissance du rôle de l’Algérie. Concernant la question sahraouie, M. Goudjil a réaffirmé «la position constante de l’Algérie envers cette cause juste, conformément à ses principes diplomatiques anticolonialistes et en faveur de la décolonisation de cette dernière colonie en Afrique».

Mettant en garde contre «les graves répercussions des exactions commises dans les territoires sahraouis occupés sur la sécurité, la stabilité et les économies des pays de la région», M. Goudjil a appelé à «intensifier les efforts pour faire appliquer la légalité internationale et permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination et l’indépendance».

M. Boughali reçoit le président de l’Assemblée parlementaire mauritanienne

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a reçu samedi le président de l’Assemblée nationale de la République islamique mauritanienne, M. Mohamed Bamba Meguett, en visite de quatre jours en Algérie.

A cette occasion, M. Boughali a salué «le niveau des relations fraternelles unissant les deux pays frères», appelant à «davantage d’échanges entre les deux groupes d’amitié parlementaires qui jouent un rôle important dans le renforcement de la coopération entre les deux pays», précise le un communiqué de la chambre basse du parlement.

A cet égard, le président de l’APN a affirmé que «l’Algérie aspire à promouvoir sa relation avec la Mauritanie, notamment sur le plan économique, compte tenu des capacités dont disposent les deux pays, qui permettent de hisser cette coopération aux niveaux escomptés».

Evoquant les questions internationales, le président de l’APN a rappelé que «les atrocités commises contre le peuple palestinien resteront une marque d’infamie dans la conscience de l’humanité», ajoutant que l’Algérie «déploie de grands efforts pour protéger le peuple palestinien du génocide et du déplacement forcé». Il a également souligné que l’Algérie a œuvré «à travers sa présidence de l’Union des conseils des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique à faire entendre avec force la voix de cette organisation condamnant l’occupation sioniste et appelant à mettre fin à son agression contre le peuple palestinien». Quant à la question du Sahara occidental, M. Boughali a réaffirmé que l’Algérie « n’a aucune visée dans ce territoire occupé» soulignant que cette question «est toujours inscrite aux Nations unies en tant que question de décolonisation». Il a ajouté que «l’Algérie tient à ce que le peuple sahraoui puisse exercer son droit légitime à l’autodétermination conformément aux résolutions des Nations unies». Il a expliqué, dans ce sens, que «les tensions observées tant au niveau régional qu’international, et les défis qui en découlent, imposent aux deux pays d’adopter des approches communes soutenues plus que jamais par le principe de la communauté de destin». Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale mauritanienne a affirmé que «les relations entre les deux pays ont connu une trajectoire ascendante, notamment après la visite du président de la Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en Algérie en 2021, qui a abouti à des résultats extrêmement importants, dont la signature de nombreux accords».

Il a souligné, en outre, que son pays «accorde la priorité à la coopération économique, commerciale, politique et culturelle avec l’Algérie», affirmant que «tout ce qui se passe dans la région n’affectera pas les relations fraternelles entre les deux pays».

La Mauritanie «constate avec fierté ce que l’Algérie et son président, M. Abdelmadjid Tebboune, ont réalisé en faveur de la stabilité de la région et pour la défense des causes justes dans le monde», a-t-il ajouté. A cette occasion, le responsable mauritanien a passé en revue «les acquis réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale, à l’instar du poste frontalier reliant les deux pays, la route d’Azoueïrat et la ligne maritime directe, outre l’ouverture de succursales bancaires à Nouakchott et à Nouadhibou», estimant que cela «a eu un impact économique parfaitement évident».

Le président de l’Assemblée nationale mauritanienne a affirmé, par ailleurs, que son pays «a été l’un des premiers à condamner l’agression sioniste contre le peuple palestinien», soulignant que l’Algérie est «parmi les Etats capables de fournir le soutien nécessaire à la cause en tant que pays influent et doté d’une diplomatie dynamique, en témoigne son appel au Conseil de sécurité des Nations unies à examiner la question du déplacement forcé des Palestiniens». Concernant le Sahara occidental, il a nié «toute visée de son pays dans cette région», affirmant que la Mauritanie «respecte les résolutions onusiennes et espère trouver une solution à cette question», conclut le communiqué de l’APN.

Signature d’un protocole-cadre de coopération parlementaire

Un protocole-cadre de coopération parlementaire a été signé, samedi à Alger, entre l’Assemblée populaire nationale (APN) et l’Assemblée nationale mauritanienne, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Le protocole a été signé par le président de l’APN, M. Brahim Boughali, et le président de l’Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Bamba Meguet, à l’issue des entretiens qu’ils ont eus au siège de l’institution parlementaire.

Ce protocole a pour objet «le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays, à travers l’échange de visites, la coordination des positions et la formation», outre «la création d’une grande commission parlementaire qui se réunira annuellement», selon la même source. La Mauritanie est «le deuxième pays du Maghreb arabe avec lequel l’APN signe un protocole de coopération parlementaire, après la Tunisie, pays frère», note le communiqué. Pour rappel, le président de l’Assemblée nationale mauritanienne effectue une visite de quatre jours en Algérie.