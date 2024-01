Cent trois (103) micro-entreprises d’exploitation aurifère artisanale ont bénéficié de la régularisation réglementaire dans la wilaya de Djanet, a-t-on appris samedi de l’antenne régionale de l’agence nationale des activités minières (ANAM).

Ces entités économiques, ayant générées plus de 400 emplois, se sont vues accorder des autorisations d’exploitation aurifère artisanale pour remettre leur produit, or brut, à l’entreprise nationale d’exploitation des mines d’Or (ENOR), a expliqué le président de l’antenne régionale d’ANAM, Djamel Chikaoui.

Les services de cette instance régionale, couvrant les wilayas d’Illizi et de Djanet, organisent, des visites de contrôle et d’inspection aux sites d’exploration pour s’assurer des activités réglementaires d’exploitation, en plus de l’orientation et l’accompagnement techniques des actions d’exploitation assurées par cinq ingénieurs par souci de préserver la richesse minière, a expliqué le même responsable. Les jeunes créateurs de micro-entreprises ont, à ce titre, bénéficié d’une formation spécialisée en exploitation aurifère artisanale au niveau des établissements de la formation professionnelle de la wilaya de Djanet leur permettant de s’initier aux techniques d’exploitation des minerais, notamment celle aurifère.

Les services de la wilaya ont fait part, de leur côté, qu’une série de mesures seront lancées prochainement, dans le cadre des efforts de suivi des activités minières, pour prendre en charge les préoccupations des orpailleurs de la wilaya de Djanet .

Dans ce cadre le wali de Djanet, Benabdallah Chaïb Eddour a, à cette occasion, souligné la détermination des autorités locales d’accompagner les micro-entreprises activant dans le domaine minier.