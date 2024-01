Un appel d'offres sera bientôt lancé pour le choix de l’entreprise chargée des travaux de restauration et de confortement du quai commercial "Dunkerque" au port d'Oran, a-t-on appris, samedi, du conseiller du Président directeur général de l'Entreprise portuaire, Fasla Mahmoud Djaoued.

Dans une déclaration à l’APS, M. Fasla a souligné que la Direction des Travaux publics lancera, au cours du premier trimestre de cette année, un appel d'offres pour sélectionner une entreprise chargée de réaliser les travaux de restauration et de renforcement du quai commercial "Dunkerque" au port d'Oran, une fois les démarches administratives accomplies.

Il a ajouté que les travaux de réfection de ce quai, qui s'étend sur 220 mètres linéaires, comprennent son extension vers la mer d'environ 3,5 mètres supplémentaires et une profondeur inférieure à 9 mètres, notant que la durée des travaux a été fixée à 8 mois au maximum.

La même source a fait savoir que l’étude est prête, sachant que le projet nécessite un budget de 900 millions DA, avec un financement mixte de la Direction des Travaux publics, qui prendra en charge les gros œuvres, et l’entreprise du port d’Oran qui prendra en charge les équipements, permettant ainsi au quai, une fois les travaux achevés, d’accueillir de gros navires ou deux navires de taille moyenne, simultanément, en plus d’offrir plus d'espace dans le port pour le déchargement des céréales, notamment, ainsi que le chargement et le déchargement d'autres marchandises, a indiqué M. Fasla. Pour rappel, le port d'Oran a connu, ces dernières années, des travaux de restauration de plusieurs quais d'amarrage, comme le quai d'amarrage "Conakry" destiné aux navires à passagers, qui s'étend sur 250 mètres de longueur et 10 mètres de profondeur, et le quai "Sénégal", outre les travaux de

renforcement du brise-lames principal du port d'Oran, qui s'étend sur une distance de 3 km.