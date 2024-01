Les deux secousses telluriques enregistrées, vendredi dans la wilaya de Relizane, n’ont causé aucune perte matérielle ou humaine, a-t-on appris, samedi, des services de la Protection civile de la wilaya.

Le chargé de l’information, le lieutenant Abbas Khamallah, a indiqué à l’APS que ces deux secousses de magnitude de 3,1 et 3,5 degrés sur l’échelle de Richter, ressenties par les populations du chef-lieu de la wilaya et dans de nombreuses localités, n’ont causé aucun dégât matériel ou humain.

Après avoir été destinataire du communiqué du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique(CRAAG), la direction de la Protection civile de la wilaya a mobilisé tous ses agents et équipements pour parer à toute urgence ou éventuelle intervention. Les mêmes services ont procédé à l’inspection d’immeubles et de groupements d’habitat urbain, ainsi que des artères de la ville de Relizane et de communes limitrophes. Les services de la Protection civile ont appelé les citoyens qui habitent dans les immeubles à éviter d’utiliser les escaliers lors des secousses et à éviter la panique et les bousculades, tout en rassurant que ses secousses s’inscrivent dans le cadre de l’activité normale de la croute terrestre, a ajouté le lieutenant Khamallah. Le CRAAG a enregistré deux secousses terrestres : la première à 10 heures 03 minutes de magnitude 3,5 degrés sur l’échelle de Richter, dont l’épicentre était situé à 7 km au Sud-est du chef-lieu de wilaya et la seconde aux environs de 20 heures et 6 minutes, de magnitude 3,1 degrés, dont l’épicentre a été localisé à 7 km, au nord de Oued Djemaa, a-t-on souligné.