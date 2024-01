Le chef de la mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Soudan, Peter Kioy, a affirmé vendredi que les équipes de l'ONU restaient au Soudan pour apporter des secours, exprimant sa "frustration" face à l'incapacité d'atteindre des millions de civils qui ont désespérément besoin d'une aide humanitaire urgente.

Le responsable de l'ONU a mis en garde contre "la propagation des violents combats entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) dans tout le pays, et sur ce qui se dit sur la possibilité qu'ils atteignent Port Soudan, à l'est, où travaillent les organisations internationales et humanitaires".

Kioy a souligné que la communauté humanitaire ne peut pas superviser ni accéder aux zones vers lesquelles les gens fuient, ce qui rend "difficile pour nous de garantir les droits de protection internationale qui devraient leur être garantis", précisant aussi que "la situation est très dangereuse, dans certaines zones, et que l'espace humanitaire se rétrécit, le conflit ayant récemment atteint les Etats de Gezira et du Nil Blanc, ce qui signifie que les acteurs humanitaires ont été contraints de partir".

Le chef de la mission de l'OIM au Soudan a ainsi déclaré: "Nous sommes restés au Soudan pour fournir de l'aide et nous avons la capacité de le faire, mais nous n'avons pas accès aux personnes qui ont besoin de notre soutien, et c'est devenu frustrant".

Depuis la mi-avril de l'année dernière, des milliers de civils ont été tués et blessés et plus de 7,6 millions de personnes ont été déplacées de leurs foyers, dont plus de 1,5 million vers les pays voisins.

Au moins 25 millions de personnes à travers le Soudan ont besoin d'aide, dont 14 millions d'enfants, tandis que le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a décrit le conflit qui dure depuis plus de neuf mois comme l'''une des crises mondiales à la croissance la plus rapide".

12 personnes tuées dans des affrontements dans l'ouest

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé vendredi que 12 personnes avaient été tuées et

15 autres ont été blessées lors d'affrontements entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide dans la région de Zarq, dans le Nord-Darfour.

L'organisation internationale a rapporté, dans un communiqué que le 17 janvier, des affrontements ont éclaté entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide dans la région d'Al-Zarq, dans le

Nord-Darfour".

Le communiqué a indiqué que "les forces armées soudanaises ont mené des frappes aériennes ciblant les positions des forces de soutien rapide dans la région de Zarq".

"Il a été signalé que 12 personnes ont été tuées et 15 autres ont été blessées à la suite de ces violences", lit-on de même source.

L’organisation internationale a noté qu’"aucun déplacement n’a été signalé et la situation reste tendue et imprévisible".

Mercredi, les Forces de soutien rapide ont accusé l'aviation de l'armée soudanaise d'avoir bombardé la région de Zarq.

"Le bombardement par les forces armées de la région de Zarq a entraîné la mort de 12 personnes, dont des femmes et des enfants, et détruit des dizaines de maisons", a précisé le communiqué.

Depuis mi-avril 2023, l'armée soudanaise dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo dit "Hemedti" mènent une guerre qui a fait plus de 12 000 morts et plus de 7 millions de déplacés et réfugiés, selon les Nations Unies.

Le Soudan informe l'Igad qu'il "gèle" son adhésion au bloc est-africain

Le ministère soudanais des Affaires étrangères a annoncé samedi "geler" son adhésion à l'Igad, le bloc régional d'Afrique de l'Est.

Mardi déjà, Khartoum avait annoncé "geler ses relations" avec l'Igad concernant la situation dans le pays, avant une réunion jeudi en Ouganda où la guerre lancée le 15 avril au Soudan était à l'ordre du jour.

Samedi, le ministère a indiqué dans un communiqué que le chef du Conseil de souveraineté soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhane, "avait envoyé une lettre samedi 20 janvier 2024 au président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, actuellement à la présidence de l'Igad, pour l'informer de la décision du gouvernement soudanais de geler son adhésion à cette organisation".

A l'issue de la réunion de jeudi, l'Igad avait réclamé un "cessez-le-feu immédiat et sans condition" dans une guerre "injuste qui affecte le peuple soudanais".

Le bloc s'est dit "toujours prêt à offrir ses bons offices pour faciliter un processus de paix inclusif".

Depuis mi-avril 2023, l'armée soudanaise dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo dit "Hemedti" mènent une guerre qui a fait plus de 12 000 morts et plus de 7 millions de déplacés et réfugiés, selon les Nations unies.