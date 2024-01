La Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) a tracé un programme comprenant plusieurs projets et actions, visant à renforcer l’alimentation en eau potable (AEP) dans les zones déficitaires au niveau de la wilaya, a fait savoir le directeur général de cette entreprise, Oussama Heleili.

La première zone déficitaire concernée est la partie haute de la commune de Mers El Kebir, avec un programme de distribution d’un jour sur quatre, qui souffre de plusieurs problèmes, en l’occurrence un schéma de desserte datant des années 50 et un réseau vétuste (fonte grise et PVC), en plus de sa situation géographique enclavée.

Plusieurs actions d’amélioration sont en cours de réalisations pour remédier au déficit enregistré dans cette commune, qui compte 25.000 habitants, comme l’alimentation en eau potable de la partie haute de la commune à partir de la chaine de Murdjadjou et la rénovation d’un réseau d’AEP dans la zone limitrophe à la Grande mosquée.

Dans la partie ouest de la ville d’Oran, alimentée avec un programme de distribution d’un jour sur deux et un jour sur trois, plusieurs quartiers souffrant de déficit ont été recensés, a-t-on fait savoir de même source, ajoutant qu’il s’agit notamment de Cités R+5 et plus, qui ne sont pas dotées d’équipements de pompage ou de stockage, ainsi que de secteurs abritant des bidonvilles.

Les actions en cours consistent également à renforcer l’AEP au niveau de l’îlot 9 à El Hassi, au Douar Bouakeul, à la cité Cholet (Ras El-Aïn), à Sidi El Houari, ainsi que la rénovation du réseau vétuste à Haï El Badr (ex Cité Petit).

S’agissant du pôle urbain "Ahmed Zabana", alimenté avec un programme d’un jour sur trois, M. Heleili a indiqué qu’un projet pour la réalisation de 1,5 km de réseau, d’un réservoir de 1.000 m³ et d’une station de pompage de 300 m³/h, sont en cours de réalisation.

Le renforcement de la station de déminéralisation de Bredeah, grâce à l’acquisition d’une pompe, est également en mesure d’améliorer l’AEP dans cette partie de la ville d’Oran, a-t-on indiqué.

Au niveau de la daïra d’Aïn El-Turck et Aïn El Karma, avec 110.000 habitants, alimentées selon un programme d’un jour sur trois et plus, le système de production est saturé, avec des conduites sous dimensionnées et le manque de ressources accentue la difficulté à assurer une alimentation en eau potable correcte, a expliqué le même responsable, précisant que le déficit est accentué durant la saison estivale, la région étant une zone de tourisme balnéaire.

Pour remédier à cette situation, la SEOR a remis en service la station de dessalement d’eau de mer des dunes, d’une capacité de 900 m³/j, a-t-on fait savoir, ajoutant qu’il est prévu, par ailleurs, de rénover le réseau d’AEP des rues El Qods et Zitouni à Aïn El-Turck.

La mise en service de la station de dessalement d’eau de mer de Cap Blanc, d’une capacité de 300.000 m3 par jour, demeure la solution pour combler tous les déficits enregistrés dans la wilaya d’Oran, a estimé le DG de la SEOR.