Le Commissaire national des routier-scouts au commissariat national des anciens scouts musulmans algériens (AASMA), le commandant Zoubir Belgherbi, a affirmé samedi à Sétif que le travail sera centré au cours de la prochaine phase sur le "renforcement de l’esprit scout au sein de la société".

"L’AASMA œuvrera à s’attirer le plus grand nombre d’adhérents et renforcer les rangs des scouts de plus en plus", a affirmé M. Belguerbi qui présidait les travaux de l’assemblée électorale du bureau de wilaya de l’organisation tenue au musée national public du centre-ville.

Le nouveau commissariat de la wilaya de Sétif œuvrera durant le prochain mandat de cinq ans à étendre ses activités à toutes les communes, notamment reculées, a ajouté l’intervenant, estimant que les SMA est une organisation à vocation pédagogique et culturelle qui s’attelle à enraciner l’esprit scout authentique au sein de la société.

Il a également appelé à élargir l’action scoute des cheftaines pour promouvoir le scoutisme féminin et le rôle de la femme dans ce domaine au travers l’ouverture de groupe dirigés par des cheftaines.

L’installation du commissariat de la wilaya de Sétif de l’AASMA s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du 8ème congrès de l’organisation tenu en juin passé à Alger, a indiqué l’intervenant.

L’assemblée tenue en présence du président de l’APC de Sétif, des élus de l’APW et de cadres scouts a passé en revue le bilan du commissariat sortant et a donné lieu à l’installation du nouveau commissariat.

Le nouveau commissaire de wilaya de l’AASMA, Mohieddine Zebar, a indiqué que la prochaine étape sera consacrée au développement du scoutisme, l’ouverture de groupes nouveaux dans les communes, la promotion du scoutisme féminin et le développement des compétences des jeunes.