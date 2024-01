La cellule d'écoute de la wilaya d'Alger a reçu plus de 10.400 citoyens en 2023 pour la prise en charge de leurs préoccupations, avec la mise à contribution de l'ensemble des cadres locaux au niveau des circonscriptions administratives et de toutes les structures administratives.

La cellule d'écoute de la wilaya d'Alger a été rattachée aux services de l'Inspection générale de la wilaya en vue de garantir une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens, conformément aux instructions du wali, Mohamed Abdenour Rabehi, a affirmé à l'APS l'Inspecteur général de la wilaya, Djamel Baba, rappelant que la cellule d'écoute avait reçu, l'année dernière, plus de 10.400 citoyens (300 citoyens par semaine).

La cellule a été dotée de moyens techniques et de solutions innovantes pour faciliter les démarches administratives et aplanir les difficultés rencontrées par les citoyens, a fait savoir l'inspecteur, précisant que les nouvelles technologies utilisées avaient permis de transmettre les doléances des citoyens aux instances concernées et d'en suivre la traçabilité pour une prise en charge diligente.

En plus de l'accueil des citoyens, la cellule dispose d'un centre d'appel pour recevoir les doléances des citoyens via le numéro vert 1100, a indiqué M. Baba, qui a fait état de 1.542 appels reçus en 2023.La cellule assure d'autres missions, dont l'examen et le suivi des requêtes des citoyens déposées par voie postale (canal de communication classique), a poursuivi l'Inspecteur général de la wilaya d'Alger, rappelant que le bureau d'ordre avait reçu 4.299 requêtes ayant été traitées et transmises aux services concernés.

La cellule d'écoute se charge également de l'examen et du suivi des requêtes relatives aux préoccupations des citoyens transmises à la wilaya par les instances et services régaliens, a-t-il ajouté, faisant état de 2.613 requêtes de ce type en 2023.

La cellule traite aussi les requêtes des associations et des acteurs de la société civile, a relevé M. Baba, signalant la réception et le traitement de 82 requêtes de ce type en 2023.

De plus, la cellule d'écoute suit les plateformes électroniques proposant des services en ligne, notamment le guichet électronique qui permet aux citoyens de déposer différents dossiers relevant des prérogatives de l'Administration centrale et locale dans plus de 50 domaines couvrant tous les aspects de la vie socioéconomique des citoyens, a-t-il soutenu.

Développer des applications digitales pour faire parvenir les doléances des citoyens aux instances concernées

La wilaya d'Alger collabore actuellement avec une start-up très en vue dans le domaine du développement des solutions informatiques innovantes et de l'intelligence artificielle (IA) pour lancer plusieurs applications qui permettront aux citoyens de soumettre leurs doléances en toute simplicité via leurs smartphones ou tablettes, a expliqué M. Baba De telles applications digitales permettront également aux responsables locaux de s'enquérir, en temps réel, de la prise en charge des préoccupations soumises, a-t-il ajouté.

M. Baba a, par ailleurs, rappelé que la wilaya d'Alger avait mis en place l'application "Nechki" permettant aux citoyens et aux opérateurs d'introduire leurs requêtes et doléances auprès des différents services locaux et centraux, outre le portail électronique "Tansik" créé par l'instance du Médiateur de la République.