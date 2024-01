Une récolte de plus de 67.000 qx d'agrumes a été réalisée à Chlef depuis le lancement de la présente campagne (2023/2024) en décembre dernier, a-t-on appris, samedi, auprès de la direction des services agricoles(DSA) de la wilaya.

"A ce jour, la wilaya a réalisé une récolte de 67.549 qx de différentes variétés d'oranges, précoces notamment", a indiqué à l’APS le chef du service de la production et du soutien technique à la DSA, Youcef Boudjelttia.

Il a ajouté que ce volume de production a été réalisé sur une surface de 456 ha, soit un taux de seulement 8% d’une superficie productive ciblée estimée à 5.743 ha. "Sachant que la campagne de récolte se poursuivra jusqu'à la fin avril prochain ", a-t-il précisé.

M. Boudjelttia, qui a fait part de l’enregistrement d’une hausse dans le rendement à l’hectare, comparativement à la campagne écoulée, a souligné que la wilaya s’attend, cette année, à une production d’1,3 million qx d'agrumes, représentant une hausse de 100 à 150.000 qx comparativement à la campagne 2022/2023.

Dans les prochaines années, le secteur agricole à Chlef compte porter sa production d’agrumes à au moins 1,8 million de qx, à travers notamment un programme de renouvèlement d’une moyenne de 400 à 500 ha/an des vergers d’agrumes remontant à l'époque coloniale, a fait savoir le même responsable.

A cela s’ajoute l’encouragement des agriculteurs et des investisseurs à l’intensification de la culture des variétés d’agrumes réputées pour leur haut rendement, dont la Clémentine Oronules, et l’organisation de journées d'études sur les perspectives de développement de la filière et les moyens de protection des vergers d’agrumes contre différents risques et fléaux agricoles.

La superficie agrumicole de la wilaya est estimée à 6.800 ha, dont 5.743 ha productifs répartis sur les communes de Chlef, Oued Sly, Ouled Fares, Boukadir et Oued Fodda, selon la même source.