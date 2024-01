Les structures de stockage des céréales à Oran seront renforcées avec la réalisation d'un silo d'une capacité d'un million de quintaux et de sept centres de stockage de proximité, a annoncé, samedi, le wali Saïd Sayoud.

"Les travaux de réalisation des sept centres de stockage, d’une capacité totale de 350.000 quintaux, soit une capacité théorique allant jusqu'à 50.000 quintaux pour chaque centre, débuteront le mois prochain", selon le même responsable.

"La Direction des Travaux publics entreprendra la réalisation de ces structures", a fait savoir le wali dans une déclaration à la presse, en marge d'une rencontre avec les agriculteurs et les professionnels du secteur agricole, organisée au siège de la wilaya.

La wilaya d'Oran a aussi bénéficié d'un projet de réalisation d’un silo d'une capacité de stockage d’un million de quintaux de céréales, qui sera réalisé dans la commune d’Oued Tlelat, a-t-il déclaré.

D'autre part, il a indiqué que la plantation de 500 hectares de légumineuses débutera, incessamment à Oran, soulignant que ce programme a été favorablement accueilli par les agriculteurs.

Cette rencontre, qui a enregistré la participation d’agriculteurs et de représentants de divers organismes et institutions liés au secteur agricole, a été l'occasion pour les agriculteurs d'exprimer leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne la régularisation des propriétés agricoles et les autorisations de fonçage de puits.

Le wali d'Oran a fait savoir que "ces questions, notamment celle de la situation du foncier agricole", seront étudiées, annonçant "la mise en place d'une commission présidée par le Secrétaire général de la wilaya, qui commencera ses travaux, demain dimanche, pour inventorier les dossiers déposés, que ce soit au niveau des domaines de l'Etat, de la Direction des Services Agricoles, ou de l'Office National des terres agricoles à Oran".

Dans le même contexte, il a insisté sur "le règlement rapide de ces dossiers au niveau des services concernés et la présentation d'un rapport mensuel sur l'avancement de l’opération".