Le Mouloudia d'Alger a creusé l’écart en tête du classement de la Ligue 1Mobilis en s’imposant vendredi soir au stade du 5 juillet devant l'US Biskra par (1-0) le but marqué par Bouchrit a la 78 e minute de jeux qui permet au coéquipiers du capitaine Abdelaoui de prendre le large au classement général pour le compte de la 14e journée, également marquée par la victoire du MCO devant El Bayadh (0-1).

A la faveur de ce succès obtenu grâce aux buts de Ibouzid (64’)par ailleurs le paradou Athletic a batu les Aigles Noirs de Sétif par un but a zéro le but marqué par Titaoui a la 49e minute de jeux.

l’USM Khenchela a réalisé une bonne opération en revenant de NC Magra avec un match nul (1-1), puisqu’elle gagne une places au classement général et se retrouve a la troisième place avec 23 points , alors que le NC Magra reste 11e, avec 17 unités. La formation de Djurdjura s'incline de la JS Saoura dans le dernier quart d'heure de la fin de la rencontre par un score son appel trois buts a deux les buts inscrits par la formation de Saoura par A Saad 70e Benali 90e et Belatrache 99e les buts des Canaris marqué par Mouaki 55 et 64e .puis la formation des rouges et noirs son revenus de E l Oued Souf avec les trois points de la victoire (1-3)et grimper la 8 ème place avec deux match en moins,par ailleurs la formation Belouizdadis a fait matchs nuls en déplacement a Chlef face a la formation de Chelifs zéro partout avec trois matchs en moins. De son côté, le CS Constantine occupe la 5 place avec (21 pts) conjointement avec le CRB et ESS.

Dans l’autre rencontre de cette 14 journée, disputée Vendredi di soir, le MCO a obtenu une précieuse victoire devant El Bayadh. Malgré cette victoire, les Hamraoua (9 pts) avec matchs retard restent scotchés à l’avant dernière place aux côtés du Ben Aknoun , alors que lUS Souf est lanterne rouge avec 4 points au compteur.

Les résultats et classement

Résultats complets et classement de la Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue de la 14e journée, disputée vendredi :

Vendredi, 19 janvier :

US Souf - USM Alger 1-3

Paradou AC - ES Sétif1-0

MC El Bayadh - MC Oran0-1

NC Magra - USM Khenchela1-1

ASO Chlef - CR Belouizdad 0-0

JS Saoura - JS Kabylie3-2

CS Constantine - ES Ben Aknoun1-1

MC Alger - US Biskra 1-0

Classement : Pts J

1). MC Alger 33 14

2). USM Khenchela 23 14

--). Paradou AC 23 14

4). JS Saoura 22 14

5). CR Belouzidad 21 11

--). CS Constantine 21 13

--). ES Sétif 21 14

8). USM Alger 20 12

9). JS Kabylie 18 13

10). US Biskra 17 13

--). NC Magra 17 14

12). MC El Bayadh 16 12

--). ASO Chlef 16 14

14). MC Oran 09 13

--). US Ben Aknoun 09 13

16). US Souf 04 14.