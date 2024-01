Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 24.762 martyrs depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué vendredi les autorités sanitaires palestiniennes.

La même source a précisé que 24.762 Palestiniens sont morts en martyrs et 62.108 ont été blessés et de nombreux autres sont toujours ensevelis sous les décombres, à la suite des bombardements sionistes. Au cours des dernières 24 heures, "142 Palestiniens ont été tués et 278 autres blessés", ont indiqué les autorités sanitaires palestiniennes.

Sit-in dans les principales gares ferroviaires des Pays-Bas en solidarité avec la Palestine

Des sit-ins ont été organisés jeudi, dans les principales gares ferroviaires des Pays-Bas, en solidarité avec la Palestine, les manifestants appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Ghaza, ont rapporté des médias. Des manifestants ont appelé à "arrêter de bombarder les enfants et les hôpitaux", scandant des slogans "Justice pour la Palestine" et "Cessez le feu maintenant". Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée s'est alourdi, jeudi, à plus de 24.620 martyrs, principalement des femmes et des enfants, outre 61.830 blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Les attaques sionistes ont également provoqué le déplacement de 85% de la population de Ghaza, dans un contexte de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon l'ONU.