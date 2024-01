La société ferroviaire Tanzania Railways Corporation a annoncé mercredi soir la suspension de ses services de transport de passagers et de marchandises en raison des fortes pluies en cours qui ont endommagé des infrastructures ferroviaires.

Elle a précisé dans un communiqué que cette suspension concernait les liaisons entre la capitale économique du pays, Dar es Salam, et les régions de Morogoro, Dodoma, Singida, Tabora, Mwanza, Katavi, Shinyanga, Kigoma, Tanga, Kilimandjaro et Arusha. Les fortes pluies ont endommagé des infrastructures ferroviaires dans les régions de Pwani, Morogoro, Dodoma et Tanga, a ajouté l'entreprise, assurant que ses ingénieurs œuvraient à restaurer les réseaux endommagés.