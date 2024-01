La Directrice des opérations et du plaidoyer du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Edem Wosornu, a encouragé jeudi la communauté internationale à se mobiliser pour répondre à la crise humanitaire qui affecte le Niger, appelant à intensifier l'aide aux plus vulnérables.

"Je suis dans le pays depuis lundi pour rencontrer les personnes touchées par la crise humanitaire, ainsi que pour travailler avec les partenaires humanitaires et les autorités nationales et locales afin de promouvoir une réponse humanitaire efficace ", a expliqué la responsable onusienne, lors d’une conférence de presse par visioconférence depuis la capitale du Niger, Niamey, avec des journalistes à New York.

En visite au Niger pour évaluer les besoins des populations les plus vulnérables, Mme Wosornu a précisé qu’elle s’était rendue mercredi à Diffa, dans le sud-est du Niger, près de la frontière avec le Nigéria, avec la Coordinatrice humanitaire par intérim, Nicole Kouassi, qui est aussi la Représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Niger.

Elles ont rencontré des partenaires humanitaires et des leaders communautaires, notamment des groupes de femmes, en plus des personnes déplacées et des réfugiés. "Beaucoup vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Il s'agit pour la plupart de femmes et d'enfants déplacés à cause des violences depuis plus de cinq ans", a ajouté Mme Wosormu, se disant "profondément émue" par leur résilience, et leur engagement à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés.