Sept personnes ont été blessées dans un accident de la route survenu vendredi dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, a-t-on appris des services de la Protection civile.

L’accident s’est produit suite à une collision entre trois voitures sur la route nationale RN 13 qui relie les communes de Sidi Bel Abbès et Telagh, causant des blessures à différents divers degrés de gravité à sept personnes, selon la même source. L’unité principale de la Protection civile ainsi que les deux unités secondaires de Boukhanafis et Benachiba Chelia, sont intervenues pour apporter les premiers soins aux blessés, âgés entre 17 et 50 ans, et les évacuer vers le service des urgences du Centre hospitalier universitaire «Abdelkader Hassani» de Sidi Bel Abbès. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances de cet accident.