La première manche de la Coupe d'Algérie 2024 de vélo tout terrain se déroulera les 2 et 3 février prochain à Sétif, a appris l'APS vendredi auprès des organisateurs.

Ouverte aux cadets, aux juniors et aux seniors (messieurs et dames), la compétition se déroulera sur un circuit de 4,69 kilomètres, dans la forêt de Zenadia, relevant de la Wilaya de Sétif.

"Les cadets concourront sur une distance de 14,07 km (3 tours), les juniors (messieurs) et les dames sur une distance de 18,76 km (4 tours), alors que les seniors (messieurs) devront parcourir 23,45 km (5 tours)" a-t-on encore détaillé de même source.

Les engagements débuteront le 25 janvier courant, et se clôtureront le 31 du même mois, à midi, d'après les organisateurs.