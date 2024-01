La sélection algérienne de volley Assis jouera dans le groupe B au Championnat d'Afrique des nations (messieurs et dames), prévu à Lagos au Nigeria du 29 janvier au 3 février 2024, selon le tirage au sort du tournoi qualificatif aux Jeux Paralympiques de Paris-2024, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne handisport (FAH).

La sélection algérienne évoluera dans le groupe B, aux côtés du Zimbabwe, Libye et Rwanda, alors que le groupe A est composé de l'Egypte, vice-championne du Monde, Kenya, Maroc et Nigeria (pays hôte).

Chez les dames, le tournoi regroupera trois sélections seulement.

Il s'agit de Rwanda, Nigeria et Zimbabwe.

Le rendez-vous de Lagos permettra aux vainqueurs (messieurs et dames) de représenter le continent africaine aux Jeux Paralympiques de Paris, prévu 29 août 7 septembre 2024.

En attendant de fixer les dates des rencontres du championnat d'Afrique de Lagos, la sélection algérienne sous la houlette de l'entraineur Abdelkader Kefif a effectué un stage de préparation du 14 au 24 janvier au centre de regroupement et de préparation à Chlef.

Pour rappel, la sélection algérienne avait pris part en novembre dernier au championnat du monde de para-volley au Caire, et avait terminé le tournoi 11e, devant l'Angleterre et l'Inde, après une absence de toutes les compétitions depuis 2019.

Au cours de ce mondial, l'équipe algérienne avait remporté deux succès lors des matchs de classement, face respectivement, l'Angleterre 3-0 (25-21, 25-17, 26-24) et l'Inde 3-0 (25-15, 25-8, 25-11), contre deux défaites lors de la phase de poules, devant le Japon 1-3 (26-28, 25-18, 25-21, 25-13) et l'Iran 3-0 (25-5, 25-10, 25-10), terminant 3e et dernier du groupe B qui a qualifié les deux premiers aux quarts de finale.

"Le tournoi constituait une importante étape de préparation pour le groupe en prévision du prochain Championnat d'Afrique de Lagos.

L'équipe a disputé des matchs de hautes factures et les résultats importaient peu, l'essentiel était de voire évoluer l'équipe, évaluer chaque production et le niveau du groupe", a expliqué l'entraineur national.