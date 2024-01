La sélection algérienne de handball (messieurs) s'est imposée devant son homologue libyenne sur le score de 34 à 19 (mi-temps : 18-10), en match comptant pour la deuxième journée

du groupe C du Championnat d'Afrique des nations CAN 2024, disputé vendredi au Caire.

C'est le deuxième succès des Verts dans le tournoi, après celui obtenu devant le Gabon sur le score de 31 à 27.

A la faveur de cette victoire, l'Algérie (4 pts) prend provisoirement la première place de la poule C, avant le déroulement du deuxième match mettant aux prises ce vendredi à partir de 19h00, le Gabon au Maroc. Lors de la troisième et dernière journée du groupe C, prévue dimanche, le Gabon affrontera la Libye (13h00), alors que l'Algérie sera opposée au Maroc (19h00). Les deux premiers de chaque poules se qualifieront pour les quarts de finale.

Les 3e et 4e disputeront la coupe du Président. L'équipe sacrée lors de cette 26e édition de la CAN se qualifiera directement aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris, alors que le finaliste disputera un tournoi qualificatif en mars prochain.

Les cinq premiers du CAN-2024 représenteront le continent africain au mondial 2025 prévu en Croatie, Danemark et Norvège.