Le Club algérien de neuro-ophtalmologie visant à créer une coordination entre ces deux spécialités pour une meilleure prise en charge des malades, a été officiellement créé, vendredi à Tizi-Ouzou, à l’issue des premières journées de neuro-ophtalmologie, abritées par le CHU Nedir Mohamed.

A la clôture de cette rencontre scientifique de deux jours, les participants, qui avaient plaidé pour la mise en place de ce Club afin d’assurer une meilleure prise en charge des pathologies liées à l’œil et au cerveau, ont officiellement créé cette structure composée, notamment, de neurologues et d’ophtalmologistes. La présidente de la Société algérienne de neurologie et de neurophysiologie clinique (SANNC), Pr. Nadia Toubal, a expliqué qu’outre les neurologues et les ophtalmologistes, ce club inclura aussi d’autres spécialités, dont la radiologie, la neurophysiologie, l’immunologie, l’oto-rhino-laryngologie (ORL) et la neurochirurgie.

Entre autres missions de ce Club, organiser des formations médicales continues à travers le territoire national, a-t-elle dit, notant que l’objectif principal de cette démarche est d’aboutir à la création d’un diplôme universitaire en neuro-ophtalmologie. Une proposition dans ce sens sera formulée auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a informé la même spécialiste. La création du Club de neuro-ophtalmologie répond à l’exigence d’une approche multidisciplinaire dans la prise en charge de certaines pathologies, a expliqué, pour sa part, le neurologue et coordinateur de la rencontre, Pr. Smail Daoudi, qui a souligné que «la transversalité interdisciplinaire neuro-ophtalmologie dans la prise en charge des malades est plus qu’obligatoire, de nos jours». A noter que la rencontre scientifique sur la neuro-ophtalmologie a été organisée conjointement par la SANNC et le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou. Plusieurs communications de spécialistes (ophtalmologistes et neurologues, notamment) d’Algérie (Oran, Sétif, Tizi-Ouzou, Constantine, Annaba) et de l’étranger (Iran, Hollande, France) ont été présentées.