La prise en charge des tumeurs rares et principalement le Sarcome d’Ewing, a été au centre d’une rencontre organisée jeudi par le CHU d’Oran.

Cette rencontre, organisée par le Service d’Oncologie médicale, et le service de chirurgie orthopédique du CHUO, sous l’égide de la Société d’oncologie médicale d’Oran, est la 10ème rencontre EPU (Enseignement Post Universitaire), a vu la participation de spécialistes en oncologie, chirurgie pédiatrique et des résidents en médecine.

Le Sarcome d’Ewing désigne un ensemble de tumeurs osseuses malignes et graves. Bien que rare, ce type de cancer occupe le 2ème rang des tumeurs osseuses malignes de l’enfant, généralement entre 5 et 20 ans, en terme de fréquence, après l’ostéosarcome. On estime qu’un enfant de moins de 15 ans sur 312.500 en serait atteint dans le monde. A ce titre, Pr. Rabah Aicha du service d’oncologie du CHUO a mis en exergue «l’importance des centres de référence dans le traitement des tumeurs rares, dont le Sarcome d’Ewing».

Des centres qui peuvent assurer la multidisciplinarité dans la prise en charge des tumeurs osseuses malignes, principalement le Sarcome d’Ewing, car il faudrait une implication de plusieurs spécialistes en oncologie, pédiatrie, orthopédie, radiologie, chirurgie et autres pour tracer un plan de prise en charge adéquat à ces tumeurs, a-t-on ajouté.

Le service d’oncologie médicale du CHU d’Oran a enregistré, entre 2020-2023, six (6) cas de Sarcome d’Ewing, a-t-elle souligné, ajoutant «qu’ils sont tous pris en charge dans notre service». Pour sa part, Pr Mohamed Belaïd du service d’Orthopédie pédiatrique a, quant à lui abordé le volet de la prise en charge multidisciplinaire du Sarcome d’Ewing, qui pourrait, selon lui, «diminuer les risques d’erreurs de diagnostic et accélérer les délais de prise en charge».

A ce titre, il a insisté sur l’importance d’une bonne biopsie, pratiquée par un expert en la matière, afin de bien diagnostiquer la tumeur, recommandant de «la refaire plusieurs fois en cas de doute pour un diagnostic meilleur et plus précis». D’autres interventions ont été présentées, abordant, notamment, l’intérêt de la biologie moléculaire dans le diagnostic et le traitement du Sarcome d’Ewing, ainsi que les traitements chirurgical et médical du Sarcome d’Ewing, entre autres.