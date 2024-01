Le président de l'Assemblée nationale mauritanienne, M. Mohamed Bamba Meguett, effectuera une visite de quatre jours en Algérie, à compter de vendredi, à l'invitation du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a indiqué jeudi un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Cette visite sera "l'occasion de consolider les relations excellentes unissant les deux pays depuis des décennies et d'évoquer la possibilité de promouvoir la coopération conjointe à différents niveaux et de la hisser au niveau des relations bilatérales", précise la même source.

Le président de l'Assemblée nationale mauritanienne aura des entretiens avec les président des deux chambres du parlement", et tiendra "des réunions avec des hauts responsables de l'Etat", conclut le communiqué.