La Bourse de New York a fini en forte hausse vendredi, le S&P 500 dépassant un record de deux ans, tiré par la technologie, tandis que le Dow Jones est monté à un nouveau plus haut historique. Le Dow Jones a grimpé de 1,05%, un plus haut après celui de décembre dernier.

Le Nasdaq, à dominante technologique, a pris 1,70%, selon des résultats provisoires. L'indice élargi S&P 500, le plus représentatif du marché, est monté à 4.839,80 points (+1,23%), battant son dernier sommet qui datait de janvier 2022.