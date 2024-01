Un accord-cadre de coopération a été signé entre le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l’Agriculture.

Signé mercredi par les ministres des deux secteurs, respectivement, MM. Youcef Cherfa et Ahmed Badani, l’accord s’inscrit dans le cadre de «la concrétisation des objectifs du plan d’action du Gouvernement relatifs à la diversification de l’économie nationale et au développement local», a précisé la même source.

Ledit accord comprend plusieurs axes dont le renforcement de la recherche scientifique en matière de valorisation des ressources biologiques et de développement génétique et les bassins d’irrigation par intégration de l’aquaculture dans la production agricole. Il s’agit également de la formation des agriculteurs en la matière, la valorisation et la promotion des produits agricoles et halieutiques en sus de la coopération dans le domaine du contrôle de qualité et d’hygiène des milieux d’élevage aquacole intégrés, a fait savoir le ministère dans son document. En vertu de cet accord, les deux parties ont convenues d’encourager la création des coopératives d’élevage aquacole intégré, d’accompagner les jeunes porteurs d’idées innovantes, diplômés des établissements de formation privés et publics pour la concrétisation de leurs projets, lit-on encore dans le document.