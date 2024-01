Le RC Kouba, vainqueur du choc de la 12e journée de Ligue 2 de football devant le SKF Meliana (5-1), s’est emparé seul de la première place du groupe Centre-Ouest avec 6 point d'avance sur son poursuivants directs sur ESM ET GCM, alors que l’OR Akbou est toujours en tête du groupe Centre-Est avec 6 points d'avance sur le CAB et JSBM , malgré le semi échecs devant son public face à la formation de l'AS Khroub a domicile a Aujourd'hui (0-0).

Depuis la dixième journée de ligue deux mobilis la formation Koubeen a pris la tete du classements générales , le RC Kouba (29 points) n’a pas raté l’occasion de s’emparer du fauteuil de leader du groupe Centre- Ouest en dominant la formation de Meliana , qui se retrouve à la 8e place du classement générale avec 16points . A la faveur de ce nouveau succès, après le bon résultat ramène vendredi passé sur le contraire leader ES Mostaganem les coéquipiers de Didier Ali Yahia Cherif celui obtenu la précédente journée devant l' ESM ,les protège de Arezki Roumane démontre une fois de plus qu’il a l’étoffe d’un champion qui vise une accession en Ligue 1 en fin de saison apres une plusieurs année passée en ligue deux . De son côté, la GC Mascara (3e – 23 pts) s’est imposé à domicile devant le Nasria par un score de (1-0) mais semble définitivement distancé dans la course à l’accession il reste toujours à l'écoute des autres journée . Dans le bas du tableau, le RC A a décroché une précieuse victoire devant le WA Boufarik (3-1), qui lui permet de s’extirper de la zone de relégation, alors que le WAB se retrouve au bas du tableau avec (12 pts), devant le NAHD et la JSM Tiaret avec meme (12 pts), par ailleurs la formation de Medea OM avec (10 pts)et Ghir Abadella a la dernière place du groupe centre ouest de ligue deux mobilis avec (6 pts).

Dans le groupe Centre-Est, l' olympique Akbou (1er – 29 pts) meme il se fait piège par la formation de lA Khroub par un score vierge les poulains de Mourad Karouf son resté toujours leader du groupe Centre Est , qui lui permettent de garder à distance la JS Bordj Ménaiel (2e – 23 pts) battue a domicile face à la MSP Batna par un score son appelle (2-0). Derrière le duo de tête, le CA Batna (3e – 23 pts) s’est imposé devant la formation de el Khemis El Khachna (1-0), alors que l'autre formation de Batna le MSPB (4e – 22 pts) est revenu avec un résultat positif de l'extérieur devant la JSB Meneil par (0-2).

Dans le bas du classement, le MO Constantine et Ouargla ont fait match nul (1-1), de même que le USMH et le Megrane , qui se sont quittés sur le même score parité. A l’issue de cette journée, les places de relégables sont occupées par l' ASM Ain Mlila ,l' USM Annaba (12 pts), la formation Harrachi l' USMH qui ferme la porte du classements générales du groupe Centre Est (10 pts).

