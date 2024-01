Une vingtaine de partenaires sportifs (clubs, fédération et associations sportives) touchant plusieurs disciplines sportives relevant des différents paliers de compétitions et représentant les différentes régions du pays, ont bénéficié d'un sponsoring d'Ooredoo, a indiqué l'opérateur de téléphonie mobile.

"Nous sommes ravis d'annoncer notre stratégie de sponsoring sportif en dévoilant aujourd’hui l’identité des clubs que nous allons accompagner. A travers cette stratégie, nous visons à élargir notre vision sur le sponsoring sportif sur d’autres disciplines, autres que le football et dans les différentes régions du pays, d’où notre fierté d’associer l’image de Ooredoo à des équipes jeunes et enthousiastes.

Cette démarche de l’accompagnement sportif entreprise par Ooredoo, aura certainement un impact positif sur nos partenaires et contribuera également à l'essor du sport national", a déclaré le directeur général de Ooredoo, Roni Tohme, lors de la cérémonie tenue à Alger, en présence du représentant du ministère de la jeunesse et des sports, Mostepha Ali Hassani, des présidents de clubs sponsorisés et des personnalités du monde sportif.

"Cette nouvelle stratégie de Ooredoo est orientée également vers la section féminine de quelques disciplines sportives (football et handball), des jeunes catégories, en passant par les ligues régionales, Inter-régions, la Ligue 2 amateur jusqu’à la ligue 1 professionnelle", ajoute le communiqué. Les disciplines concernées par cet accompagnement de Ooredoo sont, le football, le handball, le handisport ainsi que le rugby.

Par le biais de ce partenariat, Ooredoo s'engage à fournir un soutien financier et un accompagnement en outils de communications destinés au développement de ces clubs, associations sportives ainsi que la Fédération de Rugby. En marge de cette cérémonie, Ooredoo a rendu un hommage particulier à des figures emblématiques sportives ayant marqué de leur empreinte l’histoire du sport en général et du football en particulier en Algérie.

Ainsi, une icône de la glorieuse équipe du FLN, ancien entraineur et membre du bureau fédéral, en l’occurrence Mohamed Maouche, a eu droit à un vibrant hommage et ce, en reconnaissance à sa contribution dans le développement et la promotion du football. Lors de cet événement sportif, deux autres personnalités du monde du football, qui avaient contribué à la promotion du sport roi en Algérie, ont été honorées à titre posthume et ce, en reconnaissance de leurs efforts pour le développement du football en Algérie. Il s’agit notamment de l’ancien président de la Ligue de football professionnel et du CR Belouizdad, feu Mahfoud Kerbadj, ainsi que l’ancien président de l’USM El Harrach, feu Mohamed Laib.