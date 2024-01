L’Université d’Oran-1 "Ahmed Ben Bella" s’est dotée, récemment, d’une maison de l’Intelligence Artificielle, visant à encourager les chercheurs parmi les étudiants et les enseignants à développer et à s’intéresser davantage à ce volet, a-t-on appris, mardi, auprès de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Cette structure, inaugurée la semaine dernière et domiciliée au siège de l’incubateur des affaires de l’Université, aura pour objectif de cristalliser et d’évaluer les projets de recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle et d’encourager les chercheurs, y compris les enseignants et les étudiants des diverses spécialités et filières académiques, à accorder plus d’attention à ce domaine scientifique, a indiqué à l’APS la chargée de communication, Soumia Berhail.

Cette nouvelle structure facilitera également l’interaction entre les étudiants, les porteurs de projets et les titulaires de brevets avec des enseignants et des experts dans le domaine de l’intelligence artificielle, a ajouté la même interlocutrice. Cette maison, la première du genre au niveau de la ville universitaire d’Oran, s’intéresse également aux applications de l’intelligence artificielle dans diverses spécialités universitaires telles que la littérature, les arts, les sciences humaines, les sciences islamiques, la traduction et autres, a expliqué Mme Berhail, qui a ajouté qu’elle est élargie aux coordinateurs et représentants des différentes facultés et instituts de l’Université d’Oran, sous la supervision du vice-rectorat des relations extérieures.

Une première séance de travail a été tenue, hier lundi, avec les coordinateurs de la Maison de l’Intelligence Artificielle, les représentants des facultés et des instituts de l’Université d’Oran-1, présidée par le vice-recteur chargé des affaires extérieures, afin d’examiner un certain nombre de points inscrits à l’ordre du jour, avant de commencer à recevoir les premiers projets liés à l’intelligence artificielle, a ajouté la même source.

La Maison de l’Intelligence Artificielle est considérée comme un trait d’union entre différents chercheurs et partenaires sociaux distingués, afin de matérialiser les projets sur le terrain, de faire avancer le domaine de l’intelligence artificielle et de contribuer au développement local et national, dans le cadre de la recherche scientifique, a-t-on indiqué.