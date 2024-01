Le secteur de la Culture et des Arts de la wilaya de Mostaganem a signé deux conventions de coopération avec l’Université "Abdelhamid Ibn Badis", a indiqué, mardi, un communiqué de la direction de wilaya de ce secteur.

La signature de ces deux conventions intervient dans le cadre du renforcement du partenariat efficace entre le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la Culture et des Arts de la wilaya de Mostaganem, en application de l’accord-cadre signé entre les deux secteurs au niveau central.

Le premier accord conclu entre la direction de la wilaya de la Culture et des Arts et l'Université vise à soutenir les énergies et la créativité des étudiants universitaires dans les domaines culturels et artistiques et à exploiter les espaces et les structures du secteur de la Culture et des Arts pour organiser des manifestations, des sessions de formation et coopérer dans le domaine de la recherche entre les professeurs de l'Université et les professionnels, a ajouté la même source.

La seconde convention a été signée entre le Théâtre régional "Djillali Ben Abdelhalim" de Mostaganem et l'Université, portant sur les mêmes objectifs, à savoir le soutien des étudiants par l’établissement théâtral, la relance du théâtre universitaire et l'accompagnement des différents clubs et groupes du mouvement théâtral universitaire. Le directeur de la wilaya de la Culture et des Arts, Mohamed Merouani, a indiqué, lors de la cérémonie de signature, qui a eu lieu lundi à la Faculté de lettres et des arts, que l’espace universitaire est riche en compétences culturelles et artistiques que le secteur peut accompagner et renforcer ses initiatives, surtout celles portant sur les startups dans le domaine culturel et artistique.

Pour sa part, le recteur de l’Université, Brahim Boudrah, a souligné que les démarches d’ouverture sur les environnements économique et social ont été couronnées par la signature de ces deux conventions, qui seront une passerelle entre le théorique reçu par les étudiants sur les bancs des études et l’aspect pratique, notant que la wilaya de Mostaganem possède des structures culturelles et artistiques à l’instar du théâtre, des salles du cinéma et des maisons de la culture.

Ce partenariat permet aussi l’exploitation du legs historique et archéologique qui a fait de la wilaya un pôle culturel et artistique par excellence et de coopération fructueuse entre les enseignants universitaires et les professionnels, selon le même communiqué.