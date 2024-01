Un stage national de recyclage pour arbitres de Kung-fu Wushu, dans les spécialités combats Sanda et Taolu aura lieu, samedi prochain à la maison des ligues d'Oran, a-t-on appris, mardi, auprès des organisateurs.

Ce stage de formation, organisé durant une journée par la Fédération algérienne de Kung-fu Wushu en collaboration avec la ligue locale de la discipline, verra la participation d’une trentaine d’arbitres de différents grades de niveau de wilaya, régional et national et sera encadré par l'arbitre national et membre du comité d'arbitrage de la Fédération algérienne, Guendouz El Houari.

Ce regroupement s’inscrit dans le cadre de la formation, du perfectionnement et de la promotion des arbitres au sein du programme annuel de la Fédération Algérienne de Kung-fu Wushu dans le domaine des combats, et dans les styles Sanda et Taolu au niveau national.

Ce stage constitue une étape importante pour les arbitres de Kung-fu Wushu, leur permettant d’effectuer une mise à jour sur les nouvelles règles et les techniques d’arbitrage.