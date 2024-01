La 25e édition du Challenge National de Cross-country Bouzid Saâl se déroulera dans la matinée du samedi 20 janvier courant, sur un champ au terrain varié, près de la Route Nationale N5 à El Bez, dans la wilaya de Sétif, a appris l'APS mardi auprès des organisateurs.

Une compétition toutes catégories, ouverte aussi bien aux écoles, aux benjamins, aux minimes, aux cadets, aux juniors, qu'aux seniors (messieurs et dames). "Concernant la catégorie école, la participation sera ouverte uniquement aux athlètes de la wilaya de Sétif. Pour ce qui est des catégories U14 et U16, la participation sera ouverte uniquement aux athlètes de la région Centre-Est, alors que chez les U18, U20 et les seniors, le Challenge sera d'envergure nationale" a-t-on détaillé de même source. Les organisateurs ont prévu des récompenses financières aux lauréats, pouvant atteindre 30.000 DA chez les seniors messieurs.