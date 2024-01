Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, le vice-Premier ministre du Conseil des affaires d'Etat de la République populaire de Chine, M. Liu Guozhong, indique un communiqué de la Présidence de la République.

L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi, et du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Lounès Magramane, selon la même source.