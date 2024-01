Un bureau d’assistance médicale a été ouvert à l’établissement hospitalier «Ibn Sina» de la ville de Frenda (Tiaret), assurant diverses prestations médicales aux moudjahidine et ayants-droit locaux, a-t-on appris lundi auprès du directeur des Moudjahidine et des ayants-droit, Bouasria Belgoumidi.

M. Belgoumidi a indiqué que l’équipe de ce bureau assure l’accompagnement de cette frange de la société pour effectuer des examens, analyses et soins, ainsi que la programmation d’interventions chirurgicales, si nécessaire, et ce dans les meilleurs délais et conditions.

Cette initiative intervient après que le comité d’assistance médicale relevant de la direction ait constaté la situation «précaire» de Moudjahidine et de veuves de Chouhada, lors de visites quotidiennes aux personnes concernées à travers le territoire de la wilaya, accompagné d’équipes médicales relevant du secteur de la santé pour leur prodiguer des soins à domicile.

Selon M. Belgoumidi, cette opération intervient en application des termes d’une convention signée entre les directions des Moudjahidine et de la Santé, qui a été couronnée par l’ouverture, décembre dernier, de deux bureaux similaires, le premier à l’hôpital «Youcef Damerdji» au chef-lieu de wilaya et le second à l’hôpital «Tahar Mimouni» à Sougueur. Les deux parties s’emploient à ouvrir d’autres bureaux dans les hôpitaux de Rahouia, Mahdia et Ksar Chellala, ainsi qu’un centre de traitement du cancer, prochainement.