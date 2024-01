Le bilan du puissant tremblement de terre qui a frappé la préfecture d'Ishikawa, dans le centre du Japon, s'est alourdi à 232 morts mercredi, selon les autorités locales.

Ce chiffre actualisé a été communiqué à 9 heures du matin, heure locale, avec dix victimes supplémentaires signalées par la ville de Wajima, l'une des régions les plus touchées par le tremblement de terre de la péninsule de Noto, selon le gouvernement préfectoral.

Ces victimes ont été découvertes à proximité du marché matinal de Wajima, un lieu touristique populaire qui a subi d'importants dégâts lors des incendies déclenchés par le tremblement de terre immédiatement après l'événement sismique, toujours d'après les autorités locales. Depuis la semaine dernière, le marché matinal de Wajima fait l'objet d'opérations de recherche et de sauvetage à grande échelle. Une personne de moins est portée disparue, la ville de Wajima se retrouvant avec 17 personnes disparues et la ville de Suzu avec quatre personnes, soit un total de 21 personnes disparues. Selon les médias locaux, le nombre de résidences ayant subi des dommages a atteint 22.374, et il est fort probable que la quantité de bâtiments touchés augmente de manière significative au fur et à mesure que les évaluations se poursuivent. Dans les villes de Wajima et de Suzu, les dégâts sont toujours décrits comme "nombreux", la situation réelle restant incertaine, a rapporté l'agence de presse nationale Kyodo.