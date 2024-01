L'agence d'Alger de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a appelé les employeurs, tous secteurs confondus, à déposer la déclaration annuelle des salaires et des salariés (DAS 2023) via son portail web (www.télédéclaration.dz) durant le mois en cours (du 2 au 31 janvier 2024), indique lundi un communiqué de cette agence.

Pour ce faire, une campagne de sensibilisation et d’information sur cette opération vient d'être lancée par la CNAS au profit des employeurs, note la même source, appelant à ce que cette déclaration soit déposée "dans les délais impartis".

L’objectif de cette campagne consiste à "augmenter le potentiel cotisant et améliorer l’efficacité du recouvrement afin de préserver les droits des travailleurs et des employeurs, promouvoir le dialogue et améliorer le ciblage des entreprises à contrôler", précise la même source. Dans cette optique, la CNAS Agence d’Alger a indiqué avoir "fourni des efforts humains et matériels lui permettant de rappeler aux employeurs les informations et les clarifications nécessaires en matière de recouvrement, notamment les obligations en matière d’assujettissement et les procédures des déclarations", appelant également les employeurs à déposer leur "DAS" en ligne via le portail de la télé-déclaration disponible sur le site web de la CNAS www.cnas.dz.