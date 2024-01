Le ministère des Transports a organisé lundi une journée d'information sur le guide des procédures pratiques des différentes structures de l'administration centrale, a indiqué un communiqué du ministère.

Supervisée par le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, cette journée d'information s'est déroulée au siège du ministère, en présence des cadres et du personnel du ministère, et de nombre d'experts en la matière, selon la même source. Dans son allocution à cette occasion, le ministre a souligné "l'importance de ces procédures qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie tracée pour la numérisation du secteur, notamment en ce qui concerne les structures administratives", ajoute le ministère. Par ailleurs, M. Zahana a mis en avant l'importance de la formation continue au profit des cadres et des employés, affirmant que la ressource humaine est l'élément clé pour atteindre les objectifs escomptés, en tête desquels la numérisation du mode de gestion et le recours aux divers mécanismes et technologies modernes " conclut, le communiqué.